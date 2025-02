lanusei, lezioni di calcio 

Arborea 2

Lanusei 5

Arborea (4-2-3-1) : Ullasci, Mascia, Sperandio, Cirlini, Bustamante (12’ st Cicu), Popescu, Pibiri (23’ st Casu), Angioni (23’ st Capraro), Darboe, M. Atzeni (28’ st Cillano), Serpi (1’ st P. Atzeni). In panchina Petucco, Vargiu, Paz, Zonca. Allenatore Battolu.

Lanusei (4-3-1-2) : Morillas, Faye (6’ st Di Stefano), Gentini (16’ st Cirone), Menezes (37’ st M. Usai), F. Troyes, Silva (25’ st Serra), A. Troyes (19’ st Deiana), Arras, Martins, F. Usai, Kouadio. In panchina D’Abrosca, Mameli, Marchetta, Gomes. Allenatore Piras.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 16’ Menezes, 39’e 46’ Martins; st 3’ Silva, 22’ Martins, 24’ e 45’ Darboe.

Note : ammoniti Cirlini, Bustamante, Popescu, M. Atzeni, Serpi, Petucco, Faye, Recupero 2’ pt – 3’ st. Spettatori 250.

Arborea. Colpo esterno del Lanusei che, al “Gino Neri” di Arborea, si impone per 2-5. Mattatore dell’incontro Martins, bomber ospite, autore di una tripletta e sempre protagonista nelle azioni d’attacco della formazione allenata da Alberto Piras. In avvio di gara si fanno notare i padroni di casa, al 2’, con un guizzo di Pibiri sulla sinistra che impegna Morillas. Al 12’ risponde Martins, ma il suo destro è bloccato a terra da Ullasci. Al 16’ il Lanusei sblocca il risultato: tutto inizia da un recupero palla a centrocampo (sul quale l’Arborea protesta per un fallo ai danni di Angioni), l’azione si sviluppa sulla sinistra, cross basso verso il centro di A. Troyes e Menezes appoggia in rete. Al 19’ la reazione dell’undici di casa è ancora sui piedi di Pibiri, ma Morillas chiude la porta per due volte. Al 39’ il raddoppio: azione per vie centrali, palla filtrante per Martins che dal limite fa partire un diagonale destro che termina alle spalle di Ullasci. Nei minuti di recupero, al 46’, lo 0-3, ancora del numero 9 del Lanusei, con un preciso tiro a fil di palo.

I gol dei padroni di casa

Nella ripresa, al 3’, lo 0-4 è di Silva che, ben servito da Martins, a tu per tu con Ullasci lo trafigge. Al 22’ ancora Martins punta a rete da sinistra, al limite dell’area si porta la palla sul destro e calcia all’angolino. Al 24’ accorcia Darboe, che ruba un pallone alla difesa avversaria. Chiude, al 45’, la doppietta del bomber di casa e fa il 2-5 finale risolvendo un rimpallo nell’area ospite.

