SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Focus.
07 settembre 2026 alle 00:36

Lanusei, la scuola è in salute 

Mano tesa a Tortolì che ha perso la prima del Classico: siete un patrimonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un bel po’ di cerotti, ma anche il pieno di fiducia e consapevolezza. Quello sulla salute del sistema scolastico ogliastrino è un test a due volti: da una parte il taglio, a Tortolì, delle prime classi del Classico e dell’Agrario, dall’altra, a Lanusei, si gustano un infuso benefico. Almeno, questo è il risultato che emerge dalla radiografia fatta dagli amministratori comunali: «Merito, prima di tutto, dell’impegno quotidiano degli insegnanti – dicono dal palazzo di via Roma – e di tutto il personale scolastico, e di una collaborazione sempre più stretta tra i nostri istituti superiori e tra questi e l’Istituto comprensivo. Il nostro liceo classico continua a crescere, ma la buona salute riguarda, più in generale, tutti i nostri istituti superiori».

Provincia scialuppa

Da Lanusei, l’amministrazione a guida Pd chiama all’unità un territorio che soffre di spopolamento, una patologia cronica che divora anche i servizi essenziali. «Tortolì rappresenta un patrimonio fondamentale della scuola ogliastrina, con importanti eccellenze anche nell’istruzione tecnica e professionale. Dobbiamo costruire un sistema nel quale le nostre scuole siano sempre più complementari, valorizzandone vocazioni e punti di forza». Dal palazzo di via Roma chiedono alla Provincia Ogliastra l’apertura di un paracadute: «Il suo ruolo può essere fondamentale. Auspichiamo che presto promuova tavoli politici sul futuro dell’offerta scolastica ogliastrina, senza attendere che l’unico momento di confronto sia la Conferenza sul dimensionamento, inevitabilmente a ridosso delle scadenze». Lanusei invoca un cordone unitario: «Siamo fiduciosi che la Provincia possa esercitare questo ruolo di coordinamento, aiutando Comuni e scuole a costruire insieme una prospettiva di lungo periodo».

La ricetta

La scuola è l’abc della cultura. «La scuola è una priorità per il Comune di Lanusei: nelle prossime settimane partiranno i lavori del Polo Iscol@, un progetto da 7,5 milioni di euro che farà crescere l’istruzione nella nostra comunità e nelle altre comunità ogliastrine». Lanusei offre la sua ricetta: «Serve più qualità, più differenziazione e una programmazione territoriale fondata sulla solidarietà, con particolare attenzione alle zone meno densamente popolate. È lo stesso principio che come ogliastrini rivendichiamo nei confronti delle aree più popolose della Sardegna e che la Sardegna rivendica nei confronti dello Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’accordo ieri a Sartène per avere una voce unica a Bruxelles: «Non siamo le periferie da sacrificare all’assalto»

Sardegna-Corsica, patto contro l’offshore

Il mare delle due Isole minacciato da 434 turbine. Pili: «Uno sfregio al Mediterraneo» 
Alessandra Carta
Il Forum

Il centrosinistra non convince Cernobbio

Al Teha il Governo Meloni promosso dal 68 per cento degli imprenditori 
Trapani

Auto piomba sugli spettatori: due morti

Tragedia alla cronoscalata del monte Erice: vittime di 20 e 18 anni 
Voto choc

Sassonia all’ultradestra: Afd al 44%

Affluenza all’80%. Dimezzata la Cdu di Merz. E ora l’onda nera fa tremare l’Ue 