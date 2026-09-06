Lanusei, la scuola è in salute 

Un bel po’ di cerotti, ma anche il pieno di fiducia e consapevolezza. Quello sulla salute del sistema scolastico ogliastrino è un test a due volti: da una parte il taglio, a Tortolì, delle prime classi del Classico e dell’Agrario, dall’altra, a Lanusei, si gustano un infuso benefico. Almeno, questo è il risultato che emerge dalla radiografia fatta dagli amministratori comunali: «Merito, prima di tutto, dell’impegno quotidiano degli insegnanti – dicono dal palazzo di via Roma – e di tutto il personale scolastico, e di una collaborazione sempre più stretta tra i nostri istituti superiori e tra questi e l’Istituto comprensivo. Il nostro liceo classico continua a crescere, ma la buona salute riguarda, più in generale, tutti i nostri istituti superiori».

Provincia scialuppa

Da Lanusei, l’amministrazione a guida Pd chiama all’unità un territorio che soffre di spopolamento, una patologia cronica che divora anche i servizi essenziali. «Tortolì rappresenta un patrimonio fondamentale della scuola ogliastrina, con importanti eccellenze anche nell’istruzione tecnica e professionale. Dobbiamo costruire un sistema nel quale le nostre scuole siano sempre più complementari, valorizzandone vocazioni e punti di forza». Dal palazzo di via Roma chiedono alla Provincia Ogliastra l’apertura di un paracadute: «Il suo ruolo può essere fondamentale. Auspichiamo che presto promuova tavoli politici sul futuro dell’offerta scolastica ogliastrina, senza attendere che l’unico momento di confronto sia la Conferenza sul dimensionamento, inevitabilmente a ridosso delle scadenze». Lanusei invoca un cordone unitario: «Siamo fiduciosi che la Provincia possa esercitare questo ruolo di coordinamento, aiutando Comuni e scuole a costruire insieme una prospettiva di lungo periodo».

La ricetta

La scuola è l’abc della cultura. «La scuola è una priorità per il Comune di Lanusei: nelle prossime settimane partiranno i lavori del Polo Iscol@, un progetto da 7,5 milioni di euro che farà crescere l’istruzione nella nostra comunità e nelle altre comunità ogliastrine». Lanusei offre la sua ricetta: «Serve più qualità, più differenziazione e una programmazione territoriale fondata sulla solidarietà, con particolare attenzione alle zone meno densamente popolate. È lo stesso principio che come ogliastrini rivendichiamo nei confronti delle aree più popolose della Sardegna e che la Sardegna rivendica nei confronti dello Stato».

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