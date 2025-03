«Lanusei, la mia salvezza» 

Il suo è stato un pellegrinaggio della salute, da un ospedale all’altro. Dolori al collo che non passavano, un primo intervento chirurgico tutt’altro che risolutivo. La donna, affetta da una grave malattia esofagea, era pronta a viaggiare verso Milano, unico approdo che poteva garantirle cure adeguate. «Ma prima di spostarmi - racconta - ho consultato uno specialista della chirurgia toracica dell’Oncologico. Mi ha chiesto: cosa vuole da me? Vada e si faccia operare a Lanusei».

Rinata

Antonia Tiddia, 68 anni, fiorista cagliaritana di San Benedetto, è una delle tante persone che ha deciso di affidarsi ai chirurghi al lavoro nelle sale del Nostra Signora della Mercede. L’équipe del primario Gian Pietro Gusai le ha praticato un intervento mini invasivo perfettamente riuscito. La paziente è stata dimessa sabato scorso ed è potuta tornare a casa. Risparmiandosi un viaggio della speranza che sarebbe stato deleterio per lei e per i suoi familiari. In primo luogo per il marito che per venire a trovarla in Ogliastra si doveva spostare in pullman. «Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto - racconta - se avesse dovuto viaggiare in aereo per raggiungermi a Milano».

Sofferenza

La storia della fiorista cagliaritana somiglia a una mini odissea. «Dopo il primo intervento chirurgico continuavo a sentire qualcosa di anomalo al collo. Non riuscivo a deglutire, a mangiare. Ho rischiato di rimanere soffocata un paio di volte, mi sentivo svenire. Meno male che mi è stato suggerito di rivolgermi ai chirurghi di Lanusei e non affrontare il viaggio per raggiungere strutture sanitarie della Penisola».

La scelta

Senza esitare, Antonia Tiddia si è messa nelle mani dell’équipe diretta da Guisai e dopo circa un mese di accertamenti è stata sottoposta al delicato intervento mini invasivo eseguito con successo. Risultato che i chirurghi condividono con specialisti di Anestesia e rianimazione, endoscopisti, radiologi e cardiologi. Esempio di una realtà sanitaria ad alta specializzazione che può competere con le grandi sedi ospedaliere della Sardegna. Non è un caso che ottocento pazienti non ogliastrini, dal 2022 a oggi, siano stati operati a Lanusei.

