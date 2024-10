Lanusei in rivolta per il punto nascite: «Ora tutti a Cagliari»  

La rivolta in atto al Brotzu avrà pesanti ripercussioni anche sulla sanità di frontiera. E l’ospedale di Lanusei, in cui il funzionamento di diversi reparti è garantito da consulenti esterni rischia pesanti contraccolpi. La riapertura di Gineocologia, annunciata in pompa magna, è resa possibile dall’arrivo di specialisti in trasferta, uno dei quali proprio dal Brotzu. Ma ancora più drammatica è la situazione di Anestesia e rianimazione che contava proprio su quattro specialisti in arrivo dall’azienda ospedaliera di Cagliari: garantivano la loro presenza a seconda delle possibilità ma non adesso non la assicurano più essendo in sciopero dal 4 ottobre.

L’emergenza è grave, ma durante la conferenza sanitaria che si è tenuta a Lanusei ne è stato fatto solo un cenno. L’attenzione era puntata, come da ordine del giorno, sulla battaglia per il punto nascite che i sindaci esigono sia riaperto. Costi quel che costi. Chiuso da oltre due anni e mezzo, è la priorità assoluta. Le due visite in Ogliastra dell’assessore alla Sanità Armando Bertolazzi, i sindaci hanno deciso di andare insieme a Cagliari per far valere le ragioni di un territorio che da anni è costretto a far nascere i propri bambini lontano da casa.

Se l’ennesimo incontro non sarà i frutti desiderati, allora l'asticella della protesta si alzerà. Proposte alla mano, gli amministratori porteranno storie come quella di Daniela Mameli e Davide Quai, di Tertenia, che si è dovuto improvvisare medico, nonostante la paura, per far nascere la sua bimba in auto, nel bel mezzo della 125, in direzione Cagliari. «È andata così», racconta la coppia, «fortunatamente è andata bene ma non deve essere la regola. Per questo siamo qua, perché speriamo non capiti più a nessuno. Il viaggio non è breve ma lungo e pericoloso. La paura più grande per le mamme è partorire in auto. E così molte di loro rinunciano a farsi una famiglia». Racconteranno che Alessia Taccori, di Bari Sardo, farà nascere la sua bimba a Cagliari perché la strada per Nuoro in pieno inverno è troppo rischiosa. È spaventata, e come lei tante altre famiglie che vedono questa situazione come una vera ingiustizia.

«Siamo tutte arrabbiate», dicono le mamme, «abbiamo paura. Ma non possiamo rinunciare a farci una famiglia e dei figli perché non c’è il punto nascita. La politica sta condizionando le scelte personali e non è giusto. Così siamo tutti a rischio, mamme, bambini, papà che non sono tutti ostetrici. In Ogliastra bimbi ne nascono ma non puoi vivere un momento bellissimo con queste paure».

RIPRODUZIONE RISERVATA