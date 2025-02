Lanusei, il controsorpasso 

Lanusei 2

Tortolì 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas (36’ st D’Abrosca), Kouadio, F. Troyes, Gentini, Gabriel Silva; Fe. Usai (35’ st Deiana), Caredda; Trindade, Caliendo (16’ st A. Serra), Di Stefano (35’ st Deiana); Martins (49’ st Arras). In panchina Cirone, Mameli, A. Troyes, M. Usai. Allenatore Piras.

Tortolì (3-5-2) : Tangianu, Marcich, De Zan (25’ st Cocco), Rodrigues; Orrù, Rarinca (16’ st S. Loi), Ferrareis (25’ st F. Serra), Pili (8’ st Acosta), Contu; Oses, Pascual (16’ st Vincis). In panchina Doumbouya, Timpanaro, Forense. Allenatore Mereu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 19’ F. Troyes, 27’ (r) Fe. Usai; nella ripresa, 3’ Marcich.

Note : ammoniti Caredda, S. Loi, Ferrareis, De Zan; recupero 4’ pt-10’ st; spettatori 1.000.

Lanusei. Sulla ruota di Lanusei l’estratto è 1 fisso. Nel derby d’Ogliastra, con soli otto italiani dal primo minuto, il Lanusei batte 2-1 il Tortolì, lo scavalca in classifica e ritrova la vetta spodestando proprio i rivali rossoblù, ora a -1.

Primo tempo

Otto minuti per rompere il ghiaccio. Il cross di Orrù taglia il campo da destra a sinistra dove c’è appostato l’ex Contu, che alza un campanile. Ma il Lanusei ha fame, tanta fame. E lo fa capire al 19’ quando, sugli sviluppi di un angolo battuto da Federico Usai, Franco Troyes sale in cielo e di testa spedisce la palla all’incrocio per il vantaggio che fa tremare il Lixius. Il Tortolì si smarrisce e il Lanusei si porta sul 2-0 con il rigore di Federico Usai che spiazza Tangianu, autore del fallo su Martins. I rossoblù soffrono le palle inattive e, al 34’, rischiano di incassare il terzo gol da Martins.

La ripresa

È il 2’, c’è un angolo per il Tortolì e Tore Mereu chiama un cambio. Viene richiamato Marcich, ma l’allenatore sospende la sostituzione. Proprio il difensore argentino stacca di testa sulla battuta da destra e accorcia le distanze. Il Tortolì porta più palla, ma il Lanusei si difende con ordine e rischia poco. Al 45’ punizione carica di veleno di Trindade e Tangianu alza sulla traversa. Nei 10’ di recupero tanta confusione, ma il risultato resta inchiodato sul 2-1.

