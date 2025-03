«Lanusei e Tortolì per l’Eccellenza L’Ilva si salverà» 

Nel girone A di Promozione i giochi «sono praticamente fatti: il Lanusei è andato, il primo posto è quasi impossibile». Nel gruppo B «ci sono cinque squadre vicine», quindi è tutto aperto. In Serie D domenica c’è un derby salvezza «importantissimo» tra Uri e Ilva, e ancora le cinque sarde «possono farcela». Infine, la Torres «può salire in B».

Parere dei tre ospiti ieri pomeriggio su Radiolina della trasmissione “L’Informatore Sportivo” condotto da Alberto Masu: il centrocampista Gabriele Lobrano dell’Ilvamaddalena in Serie D e l’allenatore Marco Lantieri e il difensore Michele Prefumo del Cus Cagliari (Promozione). Per i cussini, reduci dal ko contro la capolista ogliastrina, «raggiungere la vetta» è improponibile: la battistrada «ha una forza importante, i giocatori e la voglia di vincere, è stata strutturata» per il trionfo: «Abbiamo poco da recriminare, loro sono stati veramente bravi e superiori». Il Cus viceversa, sesto, punta «ai playoff», distanti tre lunghezze. «Il campionato è equilibrato», sottolinea Lantieri, «prima andava bene il Sant’Elena, poi il Tortolì, ora è uscita la Villacidrese. Bisogna aspettare sino all’ultimo, tutti possono giocarsi i playoff dove conta la forma fisica, chi arriva meglio ha più possibilità. Per il primato invece la corsa è tra Lanusei e Tortolì».

Concorda Prefumo, secondo cui «se siamo lì vuol dire che possiamo giocarcela, non temiamo nessuno. Parlerà il campo. Abbiamo già dimenticato la sconfitta, ci sono ancora partite importanti e dobbiamo fare più punti possibile. Teniamo i piedi per terra, poi si vedrà». Il girone B vede la fuga del Buddusò ma «ci sono cinque squadre vicine, si deciderà tutto alla fine», sostiene Lantieri, «mi piacciono molto il Coghinas e il suo tecnico Congiu, con cui ho giocato».

In Serie D domenica c’è la sfida fondamentale tra Uri e Ilva, entrambe in zona playout con 29 e 25 punti. «Un derby importantissimo», ammette Lobrano (secondo Lantieri «uno dei giovani migliori, può fare una importante carriera), dove «dovremo dare il 200 per cento per vincere e centrare al più presto l’obiettivo». Cioè la salvezza, magari «diretta, senza passare dagli spareggi. Se riuscissimo nell’impresa, potrei fare un tuffo dal traghetto». Tutte le squadre sarde comunque «sono là, possiamo farcela tutte».

Infine la Torres. Tutti concordano: può riuscire a salire in B. «Ha le carte in regola, la società è strutturata. E lo merita». (an. m.)

