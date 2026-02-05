Lanusei e Tortolì: il derby d’Ogliastra vale più di 3 punti 

Lanusei. È arrivato il primo bivio stagionale, la partita che non concede una seconda possibilità. Paola Gillone e Andrea Demurtas lo sanno. I club che presiedono, Lanusei e Tortolì, arrivano all’impegno di domenica con l’energia giusta che l’evento richiede. «Perché i derby con il Tortolì non sono mai banali e fanno sempre storia». Gillone è alla sua seconda sfida con i rossoblù, il primo al Lixius. All’andata fu 1-1. Ora i punti cominciano a pesare e la classifica delle due eterne rivali è diametralmente opposta: il Lanusei vuole confermarsi nelle zone nobili, il Tortolì è affamato di punti salvezza.

Qui padroni di casa

Il pareggio col Sant’Elena ha lasciato entusiasmo e consapevolezza nei biancorossoverdi. Domenica serviranno entrambi per proseguire in una dimensione a cui la società dice di tenere. «Il derby - dice Gillone - è una bella carica di energia e noi abbiamo bisogno di conferme per rimanere in alto». La piazza sente la partita, proprio in virtù di una rivalità altissima e delle ambizioni di alta classifica nutrite dalla squadra di Alberto Piras, uno degli ex insieme a Franco Giordano, che siede sulla panchina avversaria. «Non considero il Tortolì una rivale, bensì un avversario con cui è bello battersi. Nel caso in cui non dovessimo raggiungere il risultato atteso sarebbe la stessa delusione di una sconfitta con qualsiasi altra squadra. Le fazioni non sono mai positive e con il presidente Demurtas stiamo costruendo un ponte dell’amicizia, con un bel profilo collaborativo in un piccolo territorio come il nostro».

Qui ospiti

I rossoblù devono salvarsi. «Resta il nostro obiettivo, che passa anche da queste gare», dice Demurtas, «arriviamo bene all’appuntamento, con fiducia. Il Lanusei sta disputando un grande campionato, con un ottimo staff tecnico che conosciamo bene e una società seria». Per il presidente non è una sfida qualsiasi: «Sarebbe ipocrita dire che è una partita come le altre. È così solo nell’ottica dei tre punti, per il resto sarà una gara con una tensione e un trasporto differenti perché tifosi e comunità la vivono con sentimenti forti. Dovremo essere bravi a tenere la sfida nei limiti della correttezza, dentro e fuori dal campo, come è stato all’andata».

RIPRODUZIONE RISERVATA