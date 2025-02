Lanusei e Tortolì: comanda l’Ogliastra 

Sette partite su nove in anticipo al sabato, ma tra tutte la più importante è lo scontro diretto al vertice tra Lanusei e Tortolì: rispettivamente la seconda e la prima in classifica del girone A di Promozione. da una parte, in casa, la squadra che ha guidato il campionato sino a qualche settimana fa; dall’altra, ospite, quella che ha compiuto una rimonta strepitosa, condita da una serie di vittorie di fila lunare, grazie alla quale ha scalzato l’avversaria dalla testa del torneo piantando sulla vetta la propria bandiera. Oggi ha 2 punti di vantaggio sulla rivale, e un successo dopodomani al Lixius potrebbe darle la spinta finale verso il successo.

Quel che non vuole l’ex battistrada, pronta a sua volta a sfruttare il fattore campo per rivoluzionare la situazione e tornare a guardare tutti dall’alto. Insomma, ci si attende una grande gara tra le due protagoniste di una corsa promozione tutta ogliastrina, mentre la terza formazione in corsa (il Sant’Elena) dista sei punti dal vertice e giocherà domenica contro il Masainas. Sabato è in programma anche il derby cagliaritano tra Atletico e Cus (quarto), mentre il Selargius, decimo, fa visita al Castiadas (settimo). Chiudono Guspini-Villacidrese (entrambe quarte), Orrolese-Arborea, Tharros-Uta e Villamassargia-Pirri. Domenica c’è anche Terralba-Idolo.

