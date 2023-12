Lanusei e Macomer celebrano il gospel 

Omaggio all'anima nera dell'America con il Florida Fellowship Super Choir: l'ensemble fondato e diretto dal cantante e compositore Corey Edwards (alias F2, come viene affettuosamente chiamato) sbarca nell'Isola per un duplice appuntamento oggi alle 21 al Tonio Dei di Lanusei e domani alle 21 al Costantino di Macomer.

Il fascino intramontabile della musica gospel, con un'antologia di raffinati e emozionanti canti classici e moderni nell'interpretazione di Corey Edwards e dei vocalists Jumah Day, Martha Feazell, April Ivery, Marc McDuffie, Lashundra Perry e Tamara Smith per due concerti che rimandano all'atmosfera delle prossime festività natalizie, in una felice fusione di arte e spiritualità. Sacre armonie e inni in musica nella città ogliastrina e nel cuore del Marghine, per la prima tournée europea del Florida Fellowship Super Choir. La musica gospel nasce dalla cultura afroamericana e dalla tradizione degli spiritual, affermatasi fin dagli anni ‘30 del ‘900 per poi evolversi e arricchirsi di nuove composizioni e di nuove suggestioni derivanti dal blues e dal rhythm and blues.

