Lanusei e il dono di un’ambulanza 

«Pochissime persone al mondo sono state Pro Loco come lui». Raffaele Sestu, presidente regionale dell’Unpli ha voluto ricordare così il campione e il suo cuore che batteva forte Pro Sardegna. «L’ho conosciuto a 15 anni, frequentavo il liceo dai salesiani in viale Fra Ignazio e il Cagliari talvolta si allenava là». Si rincontreranno, il medico e il campione. Che fu scelto come testimonial del gemellaggio gastronomico tra Sardegna e Lombardia per il Porcino d’oro ad Arzana. «Lui non fu in grado per ragioni di salute di venire ad Arzana ma ospitammo il figlio Nicola e la la famiglia. C’era anche Piero Marras che cantò la canzone dedicata al mito».

L’omaggio

In Ogliastra Riva ci ha messo il cuore. A Lanusei venne 19 anni fa per consegnare all’ospedale di Lanusei un’ambulanza donata dall’Associazione italiana calciatori e acquistata con l’incasso di un’amichevole Italia-Russia giocata a Cagliari. Scelse di sostenere la sanità di frontiera, lui che amava la Sardegna dell’interno. Pensò all'Ogliastra e l'allora assessora Nerina Dirindin gli indica Lanusei. Ad attenderlo, nel piazzale del Nostra Signora della Mercede, autorità e tifosi curiosi di incontrarlo e scambiare quattro chiacchiere con lui. Non gli bastò stringere qualche mano, fare qualche foto e firmare qualche autografo, Riva visitò l’ospedale tra l’entusiasmo dei pazienti ricoverati. Allora il sindaco era Enrico Lai. «Ho un ricordo meraviglioso di quel giorno, mi aveva colpito. Da tifoso del Cagliari, Riva è sempre stato un mio mito fin da bambino e ricordo che disse che se non si fosse infortunato avremmo visto un altro scudetto. Scelse di donare quell’ambulanza a Lanusei – credo – per sostenere la Asl più piccola e più in difficoltà».

Il murale

La terra degli olivastri ha tributato numerose manifestazioni d’affetto a Rombo di Tuono. La rovesciata con cui Gigi Riva segno nel ’70 al Menti di Vicenza una delle reti più belle della storia del calcio è impressa nel murale di piazza di chiesa a Perdasdefogu. Realizzato dall’artista Michela Casula nel 2019 per il cinquantennale del Perdas Calcio omaggia Rombo di Tuono. Riva non era presente all’inaugurazione ma inviò un messaggio di ringraziamento: «Mi dispiace non esserci ma sono onorato di avere la mia immagine nella piazza del paese col record della longevità. Un bel paese dell’Ogliastra che amo come Cagliari e tutti i paesi sardi che sono diventati i miei paesi». Il tributo a Rombo di Tuono non è mancato in Antardide, dove dalla base di Concordia, il ricercatore gavoese Marco Buttu ha ricordato di quando nel 2018 liberò in aria un pallone aerostatico del “Gigi Riva fan club-Antarctica Dome c”.

Il terzino e il campione

Lo ricorda come avversario in diverse amichevoli Francesco Mingioni, terzino e capitano della Nuorese negli anni 70. «L’ho incontrato e marcato diverse volte. Grande campione e uomo straordinario». Impressa nella memoria di Mingioni anche una cena, dopo una partita al Quadrivio, da Prededdu Chironi, sul monte Ortobene, con Gigi Radice.

Orgosolo a lutto

E anche Orgosolo ha omaggiato Riva, come fa con tutte le celebrità, con diversi necrologi comparsi in più parti del paese.

