Lanusei e Buddusò le squadre da battere 

Lanusei e Buddusò hanno conquistato in anticipo il titolo di campione d’inverno rispettivamente nei gironi A e B della Promozione quando alla fine del turno d’andata manca una giornata. Il Lanusei ha dominato nel raggruppamento A chiudendo il 2024 con addirittura otto punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici: Sant’Elena, Castiadas e Tharros. «Gli ogliastrini hanno un vantaggio importante», fa un bilancio sulla prima parte della stagione Luca Meloni, patron del Sant’Elena, «possono permettersi qualche battuta d’arresto mentre le avversarie chiaramente non possono. Mancano ancora diciotto partite da giocare e può ancora succedere di tutto. Tharros, Cus Cagliari, Castiadas, Villacidrese, Tortolì ma anche il Guspini, che al momento è indietro, sono squadre ben attrezzate e daranno battaglia».

La lotta

In palio, oltre al primo posto, ci sono i due piazzamenti nei playoff. In questo folto gruppo», continua, «c’è chiaramente anche il Sant’Elena. Non ci nascondiamo. Abbiamo chiuso l’anno con cinque vittorie di fila che ci hanno permesso di risalire la classifica sino alla seconda piazza». Nelle precedenti gare ben otto pareggi, due vittorie ed una sconfitta, l’unica. «Era evidente che ci mancava qualcosa davanti. Ci siamo rinforzati con acquisti mirati proprio nel reparto offensivo. Innesti su una rosa già valida. Anche a livello societario ci sono stati nuovi ingressi. Tutto ciò si è riflesso sui risultati. L’augurio per il nuovo anno è quello di continuare su questa strada». È bagarre anche in coda. «C’è grande equilibrio», chiude Meloni. «Non ci sono partite scontate». Hanno potuto festeggiare il Natale con maggiore serenità Selargius e Orrolese, uniche formazioni vittoriose nell’ultimo impegno tra quelle che stanno sulla parte destra della classifica. «La vittoria di Arzana», dice il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis, «è stata importantissima. Uno scontro diretto quello con l’Idolo con i punti che valgono doppio. Una boccata d’ossigeno ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo consapevoli che ci sarà da soffrire sino all’ultimo minuto dell’ultima gara». Alla ripresa, il 5 gennaio, il calendario proporrà gli scontri diretti Lanusei-Castiadas e Cus Cagliari-Tortolì.

Al nord

Nel girone B nell’ultimo turno il Buddusò ha allungato sulle avversarie. Tra la capolista ed il Bonorva, secondo, il divario è di quattro lunghezze. Un gradino sotto i biancorossi si trova l’Usinese. Ed ancora subito dietro il Coghinas e poi le coppie Arzachena-Luogosanto e Atletico Bono-Stintino. L’Atletico Bono è la sorpresa di questa prima metà del torneo. Inizialmente affidata a Massimo Altarozzi, dimessosi a sorpresa ad inizio dicembre, ora è sotto la guida dell’esperto Celestino Ciarolu. I rossoneri hanno salutato l’anno battendo l’Usinese che si presentava con sette risultati utili di fila (sei vittorie ed un pareggio).Brusca frenata pure per l’Arzachena che, prima della sconfitta al “Biagio Pirina” contro lo Stintino, viaggiava al ritmo dell’Usinese (sei vittorie ed un pareggio). Le precedenti quattro partite a quella contro lo Stintino avevano fruttato ai biancoverdi altrettante vittorie, con dodici gol all’attivo e nessuno al passivo.

L’equilibrio

Una lotta apertissima quella per le prime tre posizioni. Dalla seconda all’ottava posizione, ci sono sette squadre racchiuse in quattro punti. E non è distante neppure il Castelsardo. Nella zona calda, leggermente staccate Sennori e Abbasanta. Ha, invece, chiuso il 2024 in forte ripresa il Tonara. I rossoneri hanno conquistato nove punti nelle ultime quattro partite. Alla ripresa dei giochi ci saranno in programma gli scontri ad alta quota Usinese-Bonorva, Luogosanto-Arzachena e Stintino-Coghinas, ed il testa coda Buddusò-Abbasanta.

