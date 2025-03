Lanusei e Buddusò, ci siete 

Sette punti di vantaggio il Buddusò, ben nove il Lanusei. Se il margine guadagnato dalle due capolista dei gironi A e B di Promozione dopo 29 giornate non è una sentenza, le somiglia molto. Al termine del campionato mancano cinque partite e i conti sono presto fatti: solo un crollo tanto inatteso quanto clamoroso a questo punto può impedire che il torneo finisca come logica vorrebbe. Nello sport tutto può accadere, ma sino a un certo limite. Di fatto entrambe possono sbagliare due gare, gli ogliastrini quasi tre, e i giochi si riaprirebbero solo se le avversarie vincessero sempre. Complicato. Anche per il calendario. Insomma: consentiti gli scongiuri di rito, il quadro è chiaro.

A sud

Nel gruppo sud il Tortolì, secondo, ha tenuto testa alla grande a un’avversaria che, col tempo, si è rivelata superiore. Lo dicono i numeri: 63 punti, 19 vittorie, 55 reti segnate (miglior attacco) e 23 subite (miglior difesa). I “cugini” hanno anche assaporato l’aria della vetta per un breve periodo al termine di una straordinaria rimonta, poi hanno comprensibilmente ridotto le marce e ora sono comunque in piena corsa per giocare i playoff partendo dalla seconda piazza. La battistrada potrebbe tagliare il traguardo tra due settimane, quando andrà a Masainas (l’Atletico è in zona retrocessione) mentre il Tortolì affronterà in casa la Villacidrese in un match dalla difficoltà molto elevata.

Nel turno precedente, il 30 marzo, il Lanusei ospiterà l’Orrolese (terzultima), il Tortolì andrà a Uta: ecco perché le prossime due gare potrebbero essere decisive. Servirà più tempo per avere un quadro chiaro sugli spareggi promozione, che vedono in corsa Villacidrese, Sant’Elena e Guspini (tutte a quota 50) e Cus Cagliari (49 punti).

Nel gruppo nord

Nel girone B il Buddusò entra nel rettilineo conclusivo con l’entusiasmo e la leggerezza di chi, neopromosso, ha stupito il torneo, sapendo però che il vero ostacolo verso il traguardo potrebbero essere la tensione e la paura di crollare proprio sulla linea di arrivo. Due gli incroci pericolosi da qui alla fine: il Bonorva in casa il 6 aprile e il Luogosanto in trasferta la domenica successiva. Ma anche perdendo, e se Usinese (seconda) e Coghinas (terzo) vincessero le due gare, la leader conserverebbe un punto di vantaggio dovendo affrontare nelle restanti tre gare lo Stintino in trasferta, il Tuttavista in casa e l’Abbasanta (a un passo dalla retrocessione) lontano dal Borucca. E all’ultima giornata l’Usinese farà visita al Bonorva, in corsa per i playoff. I giochi sembrano fatti ma serve la conferma.

