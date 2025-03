Lanusei da urlo Villamassargia ko 

Villamassargia 0

Lanusei 4

Villamassargia (4-4-2) : Mattana, Putzu, Cuccu (31’ st Crobeddu), Melis, Orgiana (19’ st Aru), Angioni (33’ st Arcidiacono), Ghibaudo, Panassidi, Ciccu (40’ st Asaro), Ardau (6’ st Bratzu), Lardieri. In panchina Medda, Murgia, Pusceddu, Lebiu. Allenatore Perra.

Lanusei (4-3-3) : Morillas, Gomes, Mameli (26’ st Di Stefano), Caredda, Kouadio, Silva (43’ st M. Usai), Deiana (1’ st A. E. Troyes), F. J. Troyes (35’ st Gentini), Martins, F. Usai (33’ st Serra), Menezes. Allenatore Piras.

Arbitro: Solinas di Cagliari.

Reti: nella ripresa, 5’ e 39’ A. E. Troyes, 14’ Martins, 30’ F. Usai.

Note: ammoniti Deiana, Cuccu, Silva, Putzu, Ardau. Rec. 3’ pt - 4’ st. Spettatori 60.

Regge per un tempo la fiera resistenza del Villamassargia ma poi la capolista dilaga mantenendo il +4 in classifica sul Tortolì. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, al 3’ della ripresa Martins mette fuori di poco dando il là al monologo ospite. Al 5’ il neo entrato A. E Troyes butta dentro in tap-in una punizione di Menezes e dopo un tentativo infruttuoso di Bratzu per i locali, Mattana respinge miracolosamente una zuccata di Martins da 2 passi. Lo 0-2 arriva comunque al 14’ con un diagonale mancino di Martins che poi fallisce subito lo 0-3. Bratzu e Cuccu provano ad alleggerire il divario ma la scarsa mira e le mani di Morillas dicono di no. Al 30’ una papera di Mattana permette ad Usai un facile 0-3. Al 37’ A. E. Troyes sbaglia il gol dello 0-4 ma si rifà 2 minuti dopo buttando in rete un assist di Silva.

