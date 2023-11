Lanusei, da Remo Girone a Vanessa Scalera 

Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Tonio Dei. Ieri, in comune, amministrazione e la direttrice artistica del Cedac, Valeria Ciabattoni, hanno presentato il cartellone 2023/2024, da dicembre ad aprile. Un viaggio nella storia del 900 declinato in sette appuntamenti che spaziano dalla musica ai grandi classici, dalla danza internazionale ai grandi nomi che calcano i più importanti palcoscenici nazionali, da Remo Girone a Giuseppe Cederna, a Vanessa Scalera, e poi due brillanti talenti isolani, Stefano Artissunch e l’ogliastrino Silvano Vargiu, oltre al danzatore e coreografo turco Ziya Azazi, e al fascino della cultura afro-americana con il Florida Fellowship Super Choir.

La Stagione al Teatro Tonio Dei affronta temi importanti, dalla memoria della Shoah all'idea della giustizia, dai legami familiari all'introspezione, dai principi etici e morali al conflitto tra essere e apparire, affidandosi alla leggerezza della commedia come all'intensità emotiva di una testimonianza per un suggestivo e colorato affresco di varia umanità. Parallelamente, anche il teatro scuola con due appuntamenti per scuola, con rappresentazioni e laboratori. L’assessore alla cultura, Maria Tegas, è orgogliosa della proposta per il territorio «Il cartellone di questa stagione è segno di quanto la Cedac tenga a Lanusei e di quanto la cittadina possa beneficiare dell’offerta culturale. Ci sono nomi di forte richiamo. È importante perché mette Lanusei al centro della cultura di tutto il territorio, arricchendolo, ed è un grande lustro. É anche importante dare la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi al teatro».

