«Lanusei chiama Ogliastra» Istituito un circolo tematico del Pd 

Con l’istituzione del circolo tematico “Lanusei chiama Ogliastra”, il Pd apre un nuovo spazio di confronto a Lanusei. «Più agile e discorsivo per quanti vogliano approfondire le tematiche proposte, ma anche per quanti, sfiduciati, si sono via via allontanati dalla vita politica partecipata». Il circolo, di cui Silvio Carobbi è primo firmatario, è fresco di costituzione. «Con il circolo potrà essere consentito, non solo agli iscritti ma anche ai simpatizzanti del Pd di ampliare le loro forme di partecipazione alla vita politica e sociale, avvicinando i cittadini a sperimentare nuove forme di associazione e partecipazione attiva». La nascita del circolo tematico è stata salutata con favore anche da Ivan Puddu, leader del Pd Ogliastra: «I circoli tematici sono uno strumento di programmazione utili a coinvolgere tutti per affrontare argomenti e politiche territoriali. Auspichiamo che ne possano nascere tanti altri in tutto il territorio».

