Lanusei beffato: l’Ilva pareggia in pieno recupero 

Lanusei 2

Ilvamaddalena 2

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Mameli, Haas (44’ st Doneddu), Pedro Caeiro, Kouadio; Lusa, Caredda; Trindade, Fe. Usai (12’ st Rossato), Mereu (40’ st A. Serra); Martins. In panchina Doumbouya, Manca, Loi, Paderi, Arras, Marchetta. Allenatore Piras.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Maisto, Bonu, Galvani, Pulci; N. Serra (37’ st Mondino), Bert, Attili; Piassi, De Cenco, Alvarez (38’ st Bulla). In panchina Verardi, Munua, Zaharia, Vitelli, Canu, Aversano, Zalayeta. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 14’ Attili; st 2’ e 16’ Mereu, 51’ De Cenco.

Note : ammoniti N. Serra, Maisto, Piassi, Trindade, Caredda, A. Serra; recupero 3’ pt-7’ st; spettatori 400.

Lanusei. Il gusto amaro della beffa il Lanusei lo assapora all’ultimo soffio. L’Ilvamaddalena acciuffa in extremis il pari (2-2), dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio ed essere andata sotto nella ripresa.

Primo tempo

Vittorio Attili lascia subito il segno, ricordando a tutti che non è stato un caso se qui, all’epoca della Serie D, era uno dei pilastri della squadra. Al 14’ Piassi si mette in proprio sulla corsia mancina, lascia sul posto due avversari, mette in mezzo una palla velenosa che scatena un flipper risolto da Attili, uno dei tre ex (gli altri sono Bonu e Manis), che beffa Dyguda. Il 10, per rispetto dei suoi ex tifosi, non esulta. Il Lanusei assume un atteggiamento più propositivo e al 35’ Lusa offre un assist a Martins, che stacca bene ma alza la mira.

Le fasi

È un segnale. Confermato dall’azione del 40’ quando Manis deve ricorrere a tutta la sua esperienza per non capitolare. Nel capovolgimento di fronte, Piassi esalta le doti di Dyguda, che salva da gladiatore.

Dopo un primo tempo sottotono, Mereu esce rinfrancato dagli spogliatoi. Al 2’ segna un rigore in movimento con un destro rasoterra che per Manis è imprendibile. All’8’ Piassi prova a dare un senso (concreto) alla sua prestazione e al 9’ sfiora il sette dopo un monologo personale. Il senso glielo dà eccome Mereu: sventola da fuori di Caredda, la traversa respinge, l’11 di casa va incontro alla palla e la spedisce in fondo al sacco. Ma per il Lanusei la beffa è nella coda: al 6’ di recupero Manis lancia lungo, nella difesa di casa si apre una voragine e De Cenco, con un morbido pallonetto, supera Dyguda per il 2-2 finale.

