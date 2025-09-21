VaiOnline
La rassegna dell’organetto
22 settembre 2025 alle 00:06

Lanusei balla sulla terrazza del Dei 

Lo scenario (terrazza del teatro Dei) era suggestivo, i musicisti di qualità. La rassegna regionale dell’organetto, sabato notte a Lanusei, ha fatto centro. Tanti gli spettatori che hanno ballato, ottima l’organizzazione curata dal direttore artistico Alessandro Mulas. Tredici gli organettisti in gara: Myriam Costeri, che ha nche presentato la serata con Tonio Pillonca, Francesco Virde, Giulia Ferrai, Andrea Mulas, Michele Pirarba, Pietro Porcu, Tore Delussu, Totore Chessa, Guido Vercellino, Andrea Corrias e il figlio Mauro, Sergio Putzu e Simone Muggianu.

