Lanusei a Villamassargia per scappare via 

La decima giornata di ritorno nel girone A di Promozione è uno spartiacque. Oggi si giocano sette delle nove partite previste e scendono in campo le prime cinque in classifica: facile intuire che, in base ai risultati, qualcuno potrebbe spiccare definitivamente il volo verso lidi più importanti e altri potrebbero abbandonare le ultime speranze di lottare per il vertice, per i playoff e anche per la salvezza.

In ordine alfabetico e di orario dalle 15 sono in programma Arborea-Tharros, Atletico Masainas-Atletico Cagliari, Orrolese-Guspini, Tortolì-Idolo, Villacidrese-Sant’Elena e Villamassargia-Lanusei; alle 18,30 sarà la volta di Selargius-Uta 2020, domani alle 15 toccherà a Calcio Pirri-Castiadas e Cus Cagliari-Terralba. In classifica comanda il Lanusei a quota 54, con un margine di 4 lunghezze sul Tortolì; segue la Villacidrese a 46, che sopravanza di un punto il Sant’Elena e di due il Guspini. Dunque la partita di cartello è Villacidrese-Sant’Elena, con i padroni di casa in crescita (e dalla scorsa settimana in zona playoff) e i quartesi in calo, nonché guidati da un nuovo tecnico. L’imperativo per entrambe è vincere se vogliono coltivare ancora qualche speranza di rimonta sulla capolista, la quale a sua volta non può che avere un vantaggio da questa sfida diretta in cui le avversarie (una o entrambe) rischiano di accumulare ulteriore distacco dalla prima.

Il Lanusei infatti fa visita al fanalino di coda Villamassargia, che ormai ha poche speranze di salvarsi, e i tre punti sarebbero la normalità se non fosse che il calcio è uno sport a volte sorprendente. Quantomeno lo spera il Tortolì, che nel derby ogliastrino deve giocoforza battere l’Idolo (in zona playout) e sperare proprio in un passo falso della leader per avvicinarsi a una vetta conquistata poche settimane fa e poi lasciata subito dopo perdendo lo scontro diretto. Anche il Guspini, in risalita, punta al bottino pieno in casa di una Orrolese in zona retrocessione, almeno per avvicinare i playoff distanti due punti.

Tra Selargius e Uta è sfida salvezza, tutt’e due galleggiano a ridosso dei playout, mentre la Tharros ad Arborea vuole recuperare terreno verso gli spareggi promozione. Il Masainas penultimo non può permettersi passi falsi con un Atletico Cagliari moderatamente più tranquillo. Domani il Cus Cagliari col Terralba cercherà di rifarsi del ko con il Lanusei e di ripartire per giocarsi ancora la carta playoff; intenzione identica a quella del Castiadas, che però è a -6 dal podio e affronta in trasferta un Pirri quintultimo e affamato di punti.

Nel girone B si gioca un solo anticipo: alle 15,30 l’Usinese, vicecapolista a meno cinque punti dalla vetta e reduce dal ko col Luogosanto (4-1), ospita il fanalino di coda Abbasanta.

