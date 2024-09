Lanusei a valanga, 300 firme in 4 ore  

Trecento firme raccolte in meno di quattro ore. Che si aggiungono alle quattrocento depositate all’ufficio anagrafe del Municipio. Lanusei alimenta alla grande la sollevazione popolare nata per portare in Consiglio regionale la proposta di legge Pratobello 24. Il banchetto allestito ieri mattina alle 9 in piazza Vittorio Emanuele, il salotto buono della cittadina ogliastrina, è stato subito invaso da tanti cittadini che, muniti di carta d’identità, hanno sottoscritto il modulo. Si sono presentati ragazzi, adulti, una arzilla ultranovantenne, anche una suora. Tante le donne che sostengono l’iniziativa.

Compiaciuti i consiglieri comunali di minoranza Nadir Congiu, referente del comitato spontaneo per Lanusei, Bettina Pisanu e Dennis Pittalis. «La gente ha risposto benissimo – sottolinea Congiu – a questo esercizio di democrazia. Vuol dire che non accetta imposizioni dall’alto ma vuole dire la sua contro ogni forma di specuilazione energetica.

I consiglieri di minoranza ribadiscono la richiesta di un dibattito in Aula sull’argomento e chiedono che il parlamentino civico si esprima. Sabato lo ha fatto il Consiglio comunale di Tortolì con il voto compattio della maggioranza e di una consigliera d’opposizione civica. Il gruppo di minoranza con esponenti Pd invece si è astenuto.

Al netto delle divisioni politiche che si registrano nei paesi, il comitato ogliastrino va avanti per la sua strada e continua a raccogliere valanghe di firme. Di recente la sottoscrizione era stata aperta in piazza a Bari Sardo e analoghe iniziative stanno prendendo piede in altri comuni.

