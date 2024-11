Lanusei a teatro: da Lante della Rovere a Pecci 

Ironia e leggerezza ma anche pathos e suspense per la Stagione 2024-2025 di Prosa – Danza – Circo Contemporaneo al Teatro Tonio Dei di Lanusei organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lanusei e della Comunità Montana Ogliastra, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

I protagonisti

Dieci titoli in cartellone da dicembre ad aprile con i nomi di punta della scena – da Giorgio Colangeli a Lucrezia Lante della Rovere, Daniele Pecci, Amanda Sandrelli, Veronica Pivetti accanto alla burattinaia Donatella Pau de Is Mascareddas (Premio Speciale Ubu 2023) e agli irresistibili Jashgawronsky Brothers.

Gli obiettivi

«Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con una rassegna di grande spessore, un calendario che rappresenta una grande opportunità per l’intero territorio ogliastrino», sottolinea Maria Tegas, sindaca di Lanusei. «L’amministrazione comunale è orgogliosa di offrire eventi di cultura in linea con gli obiettivi preposti». Ricorda la direttrice artistica del Cedac Valeria Ciabattoni: «Il Comune di Lanusei aderisce al Circuito da oltre trent’anni. Edizione dopo edizione, abbiamo costruito un solido rapporto con la comunità e abbiamo consolidato e integrato, in maniera graduale, la programmazione».

Le scelte

Una programmazione interessante e variegata che spazia dai grandi classici come “Il Tartufo” di Molière con la regia di Domenico Ammendola ai testi contemporanei – da “Vicini di Casa” di Cesc Gay e “Non si fa così” di Audrey Schebat a “Le Volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci / CapoTrave, “Divagazioni e Delizie” di John Gay e “L’inferiorità mentale della donna” di Giovanna Gra, accanto all'incantevole “Sig.ra Rossetta” di Anna Fascendini e Donatella Pau e “ToyBoys”, coinvolgente divertissement musicale targato Jashgawronsky Brothers. Omaggio al grande regista romagnolo con “Il Circo di Fellini” di Monica Casadei mentre Piergiorgio Milano firma “White Out”, una suggestiva coreografia ispirata alla passione per la montagna.

Il sipario su apre su “ToyBoys”, un singolare concerto con i giocattoli degli Jashgawronsky Brothers, poi la danza con i colorati personaggi de “Il Circo di Fellini” e le musiche di Nino Rota, mentre “Vicini di Casa” dalla commedia “Sentimental” di Cesc Gay, nell'interpretazione di Gigio Alberti e Amanda Sandrelli propone un malizioso gioco delle coppie per una riflessione sull'amore, fra tenerezza e passione. Un affresco del Belpaese tra storie di ordinaria corruzione ne “Le Volpi” di CapoTrave, uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci (sua la regia) con Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia in scena con Federica Ombrato, poi “Il Tartufo” di Molière in un allestimento dal taglio tragicomico e vivace, che mette in risalto vizi e (rare) virtù in uno spietato affresco di varia umanità.

Il fascino della Belle Epoque per Daniele Pecci nei panni di Oscar Wilde in “Divagazioni e Delizie” di John Gay, un monologo ironico e struggente tra strali satirici e note autobiografiche, mentre l'amicizia, ma anche il rischio e la fiducia sono i temi centrali di “White Out / La conquista dell'inutile” di e con Piergiorgio Milano, tra danza contemporanea e nouveau cirque. Focus sulle incomprensioni e i dilemmi della vita di coppia con “Non si fa così” di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, mentre un'istrionica Veronica Pivetti, nei panni di una novella Mary Shelley, porta in scena “L’inferiorità mentale della donna” di Giovanna Gra, che trae spunto dal celebre (e velenoso) saggio di Paul Julius Moebius per raccontare storie di eroine in nero, come Agrippina e la saponificatrice Leonarda Cianciulli, tra teorie lombrosiane, esperimenti pseudoscientifici e canzoni, fino a svelare che l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna è la donna.

