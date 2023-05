L’Antonianum può eliminare la Ferrini 

La C Silver torna in campo questa sera per il secondo round dei quarti di finale playoff. Match point per l’Antonianum, che riceve la visita della Ferrini Delogu Legnami (20.30), già sconfitta a domicilio domenica nel primo atto della serie (71-65). Esattamente come un anno fa, dunque, i quartesi di coach Zurru hanno la concreta opportunità di eliminare dalla corsa al titolo regionale i “cugini” biancoverdi, dominatori della regular season.

Dopo il sofferto successo di Gara 1 (90-84 il punteggio finale, maturato grazie ai 33 personali di Barreiro) vuole avanzare in semifinale anche Il Veliero Calasetta, di scena sul parquet di via Pessagno contro l’Olimpia Cagliari (20).

Può chiudere i conti anche la Torres, che alle 20.30 vola a Elmas per affrontare la Manitech già superata domenica (82-71) dopo una gara per larghi tratti equilibrata.

Fari puntati, infine, sul PalaCus di Sassari, dove gli universitari di Gabriele Sassu, contro ogni pronostico della vigilia, possono chiudere la stagione del Sant’Orsola, a inizio anno tra le più autorevoli accreditate nella lotta al vertice: appuntamento alle 20. Nel primo atto i cussini avevano avuto la meglio per 67-54 guidati dai 23 punti di Chessa.



