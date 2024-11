L’Antitrust indaga su Moby, Gnv e Sas 

L’operazione finanziaria che nel 2023 ha salvato Moby dal fallimento finisce nel mirino dell’Antitrust: l’ipotesi dell’istruttoria appena avviata è che possano «essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell’acquisizione del 49% del capitale sociale di Moby da parte di Sas - Shipping Agencies Services». E questo eccesso di concentrazione dei collegamenti nelle mani, di fatto, di un’unica società, potrebbe influire sul mercato delle rotte tra la Penisola e la Sardegna. Insomma: si paventa il rischio di un cartello. La Guardia di Finanza si è già mossa e lo scorso 13 novembre sono stati acquisiti i documenti nelle sedi delle compagni coinvolte. Tra queste c’è anche Grandi Navi Veloci, che fa capo – come le altre – a Msc.

La nota ufficiale

I mercati interessati, estremamente concentrati, prosegue la comunicazione ufficiale, «sono quelli del trasporto marittimo di merci e di passeggeri su alcune rotte tra il continente e le isole maggiori (l’unica rotta non sarda è la Genova-Palermo, ndr) dove sono presenti solo Moby e Gnv o al massimo un terzo operatore. Si tratta peraltro di mercati caratterizzati da significative barriere all’entrata»: ostacoli all’ingresso nel settore che, secondo l’Autorità, sono «costituiti dall’elevato investimento iniziale nel naviglio, dalla necessità di disporre di adeguati spazi a terra per la sosta e di slot in partenza e arrivo commercialmente attraenti, nonché dalla presenza di operatori storici che possono godere di una certa fedeltà dei consumatori». Per questo il 13 novembre scorso l’Autorità, «con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust delle Fiamme Gialle, ha effettuato ispezioni nelle sedi di Moby, di Grandi Navi Veloci, di Onorato Armatori Srl e Marinvest Srl». Tutte riconducibili a una stessa matrice.

Le contestazioni

Le rotte prese in considerazione sono quelle tra Genova e Olbia e Porto Torres, e tra Civitavecchia e Olbia/Golfo Aranci. Tratte sulle quali Moby era di casa. Negli anni scorsi però aveva rischiato di affondare nelle difficoltà finanziarie. In suo soccorso era arrivata Msc, che attraverso la sua Sas, con sede in Lussemburgo, aveva garantito una forte iniezione di capitale. Da qui l’accordo con l’allora Ministero dello Sviluppo economico, che aveva accettato di incassare in una sola soluzione metà dei 180 milioni che Onorato avrebbe dovuto versare per l’acquisizione di Tirrenia-Cin, avvenuta nel 2012. Per l’Antitrust «la partecipazione di Sas in Moby potrebbe facilitare, anche attraverso contatti tra le parti, il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. Inoltre», si legge nel provvedimento, «nello scenario competitivo (...) potrebbero risultare ulteriormente affievoliti gli incentivi alla concorrenza tra Gnv e Moby».

I sindacati

Cartello o no, si vedrà. Intanto la Fit Cisl, per bocca del segretario regionale Michele Palenzona sostiene che «è ora che la Regione si faccia sentire col Governo nazionale per mettere in piedi una reale continuità territoriale marittima per passeggeri e merci. La Sardegna può essere competitiva nell’export», aggiunge Palenzona, «solo se i prezzi del trasporto sono parimenti concorrenziali col resto d’Italia».

