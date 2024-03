L’Antitrust ai sindaci: «Più taxi» 

Più taxi a Milano, Napoli, Roma, anche oltre il 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset, e turni più flessibili. L'Antitrust lo ha chiesto ai Comuni - anche se alcune città come la capitale e il capoluogo lombardo hanno già previsto un aumento delle licenze - e questi dovranno fornire un monitoraggio stabile sull'offerta e un adeguato livello del servizio taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Esulta il Codacons: «L'Antitrust ha accolto le nostre denunce ma non basta: servono sanzioni verso i sindaci che non aumentano le licenze a fronte dell'inadeguatezza del servizio». Di tutt'altro avviso i sindacati delle auto bianche, che insorgono e parlano di «interventi dell'Antitrust a orologeria: ogni qualvolta inizia una discussione su come migliorare il servizio o su come riuscire a regolamentare in chiave anti abusivismo il settore, l'Antitrust interviene a gamba tesa».

Limiti strutturali

Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, c'è una «strutturale insufficienza delle licenze per soddisfare la domanda (che genera un numero molto elevato di richieste inevase e tempi di attesa eccessivamente lunghi)» ma anche «una diffusa inerzia dei Comuni nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l'adeguatezza del servizio, con esiti negativi in termini di rilevazione e correzione tempestiva di eventuali criticità" oltre a "un'eccessiva rigidità del regime dei turni».

I Comuni con più criticità intanto corrono ai ripari: a Roma il Campidoglio metterà a bando mille nuove licenze permanenti e 500 stagionali: la procedura è già stata avviata da qualche mese, soprattutto nell'ottica del Giubileo. Al momento le auto bianche sono 7.800. A Milano «siamo pronti a pubblicare il bando per 450 nuove licenze e seconde guide», ha spiegato l'assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi. Di tutt'altro avviso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Le nostre analisi non ci dicono che sia necessario l'aumento delle licenze».

Le proteste

Dal canto loro, i sindacati dei tassisti sottolineano che «l'uso strumentale di alcuni dati, estrapolati su un contesto specificodi particolare difficoltà dell'intero comparto dell'accoglienza, dovuta al rimbalzo fuori misura dopo l'emergenza Covid, viene presentata come una situazione che si ripete durante l'intero anno e in tutte le principali città: questo è inaccettabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA