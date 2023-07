L’antipasto di Verstappen 

Spa-Francorchamps. Super-Max Verstappen ha vinto la sprint race del GP del Belgio, domando lo scostante meteo delle Ardenne e il caotico inizio. Causato in gran parte dalla decisione della direzione corsa di dare il via con gomme full wet, nonostante fosse evidente che la pista si sarebbe asciugata rapidamente, dopo una serie di acquazzoni che avevano ritardato la partenza di mezz'ora. Partenza avvenuta in scia alla safety car (per 4 giri su 15). Dietro il campione della Red Bull, ha colto il suo primo podio in Formula 1 Oscar Piastri (McLaren). Terzo Pierre Gasly (Alpine).

Quarto sarebbe giunto Lewis Hamilton, ma a gara ancora in corso è stato penalizzato di 5" dopo un contatto tra la sua Mercedes e la Red Bull di Sergio Perez, costretto al ritiro. Ne hanno tratto vantaggio le Ferrari, giunte alle spalle dell'inglese: al quarto posto è salito Carlos Sainz, al quinto Charles Leclerc.

Caos ai box

Al momento del via lanciato si è scatenata la bagarre perché i team hanno scelto di far proseguire un pilota con le gomme da bagnato, mentre l'altro rientrava per montare le intermedie. Il caos si è ripetuto subito dopo, quando anche gli altri 10 sono andati a cambiare gli pneumatici. Compreso Verstappen. Non fortunata la Ferrari con pit stop piuttosto lenti, anche per via del traffico.

Gp del belgio

Oggi alle 15 (diretta SkySport F1) si corre il Gp del Belgio vero e proprio con Max Verstappen candidato all’ennesimo successo di una stagione trionfale quanto noiosa. Un dettaglio il fatto che la sua pole position sia stata trasformata in sesta posizione in griglia. L’olandese ha dimostrato di poter effettuare rimonte ben più complicate. Al palo scatterà Charles Leclerc che proverà a sfruttare una delle rare occasioni capitate quest’anno alla Ferrari. Che dovrà evitare di commettere gli errori che troppe volte ne hanno compromesso i risultati. Accanto al monegasco ci sarà Checo Perez (Red Bull), in seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) con Carlos Sainz, davanti a Piastri e Verstappen, poi Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).

