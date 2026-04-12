L’Antiochense vede la vetta, Isili a valanga col Santa Giusta 

Antiochense 2

Orrolese 0

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, M. Cosa, Podda, Muscas (87’ Gherardini), Sabiu, Ciccu (87’ Scibilia), Frau, Perna (60’ Manca). Allenatore Piras.

Orrolese : Morelli, Onnis, Dariozzi Rodriguez, Carta, Moi, Fonsatti, F. Prasciolu, Testa (65’ Aguilera Carrillo), Sartorio, I. Prasciulu, Serio. Allenatore Piga.

Arbitro : Cara di Cagliari.

Reti : 29’ Sabiu, 84’ M. Cosa.

L’Antiochense ha l’opportunità di tornare a insidiare la vetta della classifica dopo alcuni passaggi a vuoto e non si fa pregare. I lagunari costretti a giocare per mezzora in inferiorità numerica, piegano 2-0 una Orrolese mai doma. La squadra di Fabio Piras è consapevole che l’occasione è propizia e approcciano la gara con concentrazione. Padroni di casa avanti alla mezzora col forte diagonale di Sabiu. Partita dominata dal forte vento che modifica le traiettorie. L’espulsione di Madeddu al 62’ cambia i piani dei padroni di casa che sono costretti ad arretrare il raggio di azione. L’Orrolese, galvanizzata, gioca il tutto per tutto, offre buone trame e mette in difficoltà i lagunari. La fase di sofferenza si interrompe col gol liberazione di Momo Cosa in contropiede: salta due difensori e deposita per il 2-0 definitivo.

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