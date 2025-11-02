L’Antiochense sogna in grande, l’Isili cala il poker e decolla 

Antiochense 3

Verde Isola 1

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu (90’ Cocco), M. Cosa, Podda (75’ Sais), Ciccu (70’ Scibilia), Manca (76’ Manca), Sabiu, Orrù (60’ Muscas), Perna. Allenatore Piras.

Verde Isola : Aste, Grosso, Bakary, Recano, Pintus, Mendoza, Boi, Belabbes (60’ Puggioni), Tamba (75’ Luxoro), Curreli, Obino (70’ Dos Santos). Allenatore Melis.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : 32’ (r) e 53’ Sabiu, 43’ Mendoza, 47’ Podda.

L’ Antiochense getta la maschera: fa suo 3-1 il derby contro la Verde Isola e si fissa ai vertici della classifica, inguaiando però i tabarchini a cui fa difetto la fortuna. Al primo minuto subito palla gol per Curreli. La gara si trascina in equilibrio ma lo spezza al 32’ il rigore di Sabiu. La Verde Isola ci crede e arriva al pareggio al 43’ con Mendoza. Ma la ripresa dice male ai tabarchini: al 47’ incertezza della difesa e nuovo vantaggio dei lagunari. È un momento no: al 53’ Pintus perde palla e Sabiu insacca per il 3-1. Antiochense preciso e implacabile. Sulla Verde Isola si abbatte anche la sfortuna: palo di Curreli e al 90’ traversa di Mendoza. Non poche perplessità per l’esiguità dei minuti di recupero a fronte degli otto cambi effettuati e di una interruzione per l’ingresso in campo del medico massaggiatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA