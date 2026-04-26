L’Antiochense non stecca, l’Isili perde (forse) l’ultimo treno 

Antiochense 5

Sadali 1

Antiochense : Locci, F. Valentino, Marreddu (63’ Orrù), A. Valentino, Gherardini, Cosa, Ciccu (65’ Scibilia), Manca (66’ Carboni), Muscas, Sabiu (55’ Perna), Frau (77’ Balia). Allenatore Piras.

Sadali : Palla, Carta, Figus, Atzei (54’ Marci), T. Pilia, Mancosu, Serra, A. Pilia, Piga, Asunis, Carcangiu. Allenatore Marci.

Arbitro : Mascia di Oristano.

Reti : 13’ Muscas, 27’ F. Valentino, 41’ e 60’ (r) Cosa, 44’ Sabiu, 75’ A. Pilia.

L’Antiochense, divenuta la settimana scorsa prima in classifica, archivia la pratica Sadali 5-1 ma in realtà la chiude abbondantemente già nel primo tempo perché si va al riposo sul 4-0. Lagunari (molto cinici) sempre in controllo ma la punizione è troppo severa perché gli ospiti hanno davvero giocato un’onesta partita. Antiochense subito in gol al 13’ con un gran gol di Muscas all’incrocio dei pali da circa 25 metri. I padroni di casa vanno subito alla ricerca del raddoppio e lo trovano al 27’ con Fabio Valentino che riceve l’assist da Cosa e insacca. I minuti finali del primo tempo sono devastanti per gli ospiti: al 41’ Cosa in mischia trova il terzo gol e al 44’ ecco l’appoggio facile di Sabiu per il poker. Il 5-0 lo firma il solito Cosa con un calcio di rigore al 60’. I padroni di casa rallentano ma il Sadali accorcia a un quarto d’ora dal termine.

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