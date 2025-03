L’antiochense inguaia il Cortoghiana, la caduta dell’Arbus 

Antiochense 2

A. Cortoghiana 1

Antiochense : Locci, Marteddu, Valentino, Madeddu, Bove, Armeni (66’ Borelli), Podda, Carboni (70’ Congiu), Sais (55’ Gherardini), Sabiu, Perna (76’ Manca). Allenatore Piras.

A. Cortoghiana : Pilleri, Manca (60’ Pisu), Sedda, Landis, S. Scardanzan, Galli, C. Scardanzan, Marreddu, Falletto, O. Melis, Puggioni. Allenatore Carrus.

Arbitro : Leoni di Sassari.

Reti : 26’ e 65’ Podda, 72’ (a) Sabiu.

Un Cortoghiana in piena zona retrocessione e privo di sette titolari, cede 2-1 il derby contro l’Antiochense che rialza la testa dopo un periodo in chiaroscuro. Ma i minerari recriminano scarsa lucidità sotto porta (un’aggravante per chi si deve salvare) e sfortuna nei minuti finali. Lagunari avanti al 25’ con una splendida semirovesciata di Podda in area piccola. Subito dopo ospiti vicini al pari con Falletto che spreca un’occasione d’oro. Il Cortoghiana verrà punito al 65’ ancora da Podda, in assoluto il migliore in campo. L’Antiochense rivela mestiere, il Cortoghiana getta il cuore oltre l’ostacolo ma serve precisione. A 20’ dalla fine un piccolo aiuto grazie all’autogol di Sabiu che permette all’Atletico di sperare ma il palo al 90’ di Landis spegne le speranze dei minerari che ora devono davvero pensare a fare punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA