L’Antiochense-Calasetta punta in alto 

Sant’Antioco. Il calcio in laguna è un affare totalmente isolano. L’Antiochense-Calasetta festeggia il 12esimo compleanno confermando un binomio che va oltre il campanilismo e senza fare mistero di voler puntare al salto in Promozione e forse anche oltre: il club lagunare accomuna infatti sotto gli stessi colori gli atleti di Sant’Antioco e della vicina Calasetta.

E ha già vinto il suo speciale scudetto: è una delle poche società territoriali che ha tutte le categorie, dalle giovanili dei primi calci (cioè i bambini di 5 anni) sino alla prima squadra, che milita in Prima categoria. Per un totale di 200 calciatori. L’Antiochense Calasetta nasce nel 2013. Lo staff è coordinato dal presidente Francesco Pani e dal presidente onorario Mattia Canè. La prima squadra, allestita dal ds Mariano Gala e allenata da Fabio Piras, sta disputando un buon campionato. Fanno parte della rosa in pianta stabile i nati dal 2002 al 2007. Proprio un 2007, Lorenzo Perna di Carbonia, scuola Rosmarino, ha siglato il gol vittoria due domeniche fa contro il Gonnosfanadiga seconda in classifica. «C’è un progetto solido», sottolinea Canè, «con questa base di giovani, i giocatori esperti e pochi ritocchi potremmo riportare il calcio che conta a Sant’Antioco, continuando a dedicare impegno e risorse personali». Domenica arriva la capolista Samugheo.

