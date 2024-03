L’antimafia riunisce il Campo largo 

Il Campo largo che in Piemonte sembra irraggiungibile si materializza a Roma, al Circo Massimo, nel retropalco della manifestazione organizzata da Libera contro la mafia. Largo ma non larghissimo: ci sono il presidente del M5S Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein e il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, gli uni accanto all’altra e a portata di telecamere, ma non i leader di Azione e Iv.

«C’è chi specula»

La presenza inesistente o circa del governo – per Conte «un fatto che si commenta da sé» – lascia la scena al centrosinistra e in particolare al sindaco di Bari, Antonio Decaro, alle prese con la minaccia dello scioglimento del Comune per mafia, dopo un’indagine giudiziaria - che non lo ha coinvolto - e la decisione del ministro degli Interni di inviare una commissione ispettiva. Decaro ha sfilato per le vie di Roma nella prima fila del corteo, vicino al padrone di casa don Luigi Ciotti, che poi lo ha difeso dal palco: «È un galantuomo che ha lottato sempre contro le mafie. Occhio alle speculazioni. C’è sempre chi deve speculare e approfittare, cavalcare. Tocca a noi difendere gli onesti».

Guai piemontesi

Al Circo Massimo il primo cittadino dem di Bari si è preso anche gli abbracci di Schlein e Conte. L'invio della commissione è «un chiaro attacco politico - ha detto il presidente del M5S - Credo che Decaro non avrà difficoltà, documenti alla mano, a testimoniare tutto l’operato e le ragioni che lo spingono a ritenere fuori luogo una prospettiva di scioglimento». Messi da parte gli screzi di quando Conte dava del «bellicista» al Pd e Schlein gli rispondeva che stava «sbagliando strada», fra i due è tregua. La vittoria in Sardegna ha spianato la via, la sconfitta in Abruzzo non ha cambiato gli umori. La corsa insieme in Basilicata ha rafforzato il filo rosso. Ma in Piemonte M5S e Pd correranno l’uno contro l’altro in concomitanza con le Europee, un voto che spinge le forze a competere. Ma intanto la lotta alla mafia unisce: «Il Pd continuerà nella sua battaglia - dice Schlein - che è anche l’impegno per liberare le persone dalla ricattabilità, che è lo spazio dove le mafie si insinuano». E Conte: «Il contrasto delle mafie deve impegnarci tutti ogni giorno».

