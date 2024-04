L’antico Tribunale diventa smart 

Con i suoi 217 anni di storia è uno tra Tribunali più antichi d’Italia. Ora anche tra i primi ad avere un canale Telegram, dove viaggerà la comunicazione istituzionale, con calendari delle udienze e altre informazioni utili per addetti ai lavori e cittadini. È solo una delle tante novità introdotte nel Tribunale di Nuoro dal presidente Mauro Pusceddu. Il tribunale smart continua nella sua innovazione. Dopo aver inaugurato qualche mese fa la sala per l’ascolto protetto per minori e vittime di genere, ora è online anche il nuovo sito istituzionale del Tribunale di Nuoro, completamente rinnovato. Oltre all'aggiornamento delle anagrafiche e dei contatti, ci sono nuove linee guida, convenzioni e una sezione tutta dedicata alla giustizia di prossimità.

Giustizia di Prossimità

La veste rinnovata non poteva tralasciare il logo: «La Dike bendata ricorda uno dei quattro mori, sullo sfondo di una stilizzazione del palazzo», spiega Pusceddu. Non manca una sezione dedicata alla storia dell'istituzione e del palazzo, con riferimenti storici.

Ma sono i contenuti all’interno del portale la vera novità. Come già accade in altri palazzi di giustizia è possibile conoscere i calendari delle udienze pubblicati. «Gli ordini di chiamata per le udienze penali saranno progressivamente estesi anche al Giudice di Pace, e sono ora disponibili anche per gli avvocati di altri fori, testimoni e interessati, garantendo un miglior servizio e un costante aggiornamento in caso di sopravvenienze», specifica una nota il presidente Pusceddu.

Tribunale social

Gli ordini di chiamata saranno pubblicati sul nuovo canale Telegram insieme alle informazioni più importanti. Così da fare entrare il Tribunale di Nuoro tra i primi ad adottare questo canale di comunicazione sociale, grazie al supporto tecnico informatico di Aste Giudiziarie Inlinea spa.

Da luglio poi, terminata la formazione, partiranno gli uffici di Prossimità. Il servizio sarà attivato nei comuni che finora hanno aderito al progetto: San Teodoro, Budoni, Nule, Oniferi, Sarule, Ollolai, Olzai, Gavoi, Lodine, Ovodda e Fonni.

Il cittadino potrà inoltrare le pratiche per l'amministrazione di sostegno, richiedere un'autorizzazione al giudice tutelare, al rilascio dei documenti per l'espatrio dei minori, la nomina di un curatore speciale, oppure ricevere supporto per la compilazione, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori), e ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’avvocato.

Appuntamenti online

Tre le novità del il sito, la possibilità di fissare appuntamenti. Il Tribunale di Nuoro con la collaborazione di Aste Giudiziarie Inlinea spa, infatti ha predisposto un programma di prenotazione degli accessi agli uffici. Al momento è possibile prenotare appuntamenti per l'Ufficio del presidente e per le cancellerie, ma presto ci saranno altre opzioni.

