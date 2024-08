L’antico semaforo diventerà un hotel 

L’antico semaforo navale, divenuto poi stazione di avvistamento aeronavale, diventerà presto un hotel di lusso.

La struttura

Negli ultimi anni era diventato oggetto di attenzione degli ambientalisti ma anche della Guardia di finanza che avrebbe voluto realizzare un punto di avvistamento sul Mediterraneo verso l’Africa. Poi, il bando per un aggiudicazione di 43 anni alla S-cape Srl rappresentata da Marco Pescarmona, ad del gruppo Mutuionline. L’impegno sottoscritto con la Regione è quello di recuperare lo stabile e metterlo a valore. «L’ex stazione semaforica, ormai ridotta a un ammasso di macerie, rinascerà a nuova vita - ha detto il sindaco Ignazio Locci - diventando una struttura ricettiva di alto livello che darà lustro all’isola e farà da volano al sistema turistico locale. E a nessuno sarà preclusa la possibilità di beneficiare degli splendidi paesaggi che si scorgono dalla sommità su cui sorge l’ex Semaforo: verranno infatti garantiti percorsi ciclopedonali che ne assicureranno la fruizione».

Il bando

Il progetto è stato reso possibile grazie al bando “Orizzonte fari” dell’Agenzia del demanio e della Regione e darà una nuova speranza a quello che oggi è poco più di un rudere, rimasto per decenni in balia di vandali: «Oggi, quelle macerie, faranno metaforicamente da fondamenta a un progetto di rilancio e di nuova vita che abbiamo atteso per anni. Siamo quindi felici della scelta dell’imprenditore ha scelto di investire nella nostra isola - continua Locci - lo stesso imprenditore, percorrendo naturalmente strade differenti, ha ottenuto anche l’ex compendio turistico di Capo Sperone chiuso dagli anni 90, e siamo ben lieti di favorire, nell’ambito dei procedimenti, i progetti di rinascita di quelle strutture. Gli uffici del Comune hanno fatto un lavoro esemplare». Quella che si prospetta è un importante operazione di recupero dello stabile, di fatto abbandonato nel 1957. Costruito nel 1887, una volta conclusa la sua funzione di semaforo navale, a causa della sua posizione strategica venne riconvertito in stazione di comunicazione. Durante l’ultima guerra, assunse il ruolo multiplo di stazione radar, vedetta e difesa antinave e antiaerea, e fu presidiata da un distaccamento di truppe tedesche. Dopo la guerra mantenne compiti di vedetta da parte della Marina militare.

