L’antico legame con i pastori della Barbagia  

Un lungo cammino attraverso le vie della transumanza, segnato dal passo lento delle greggi e di quaranta cavalli che, dalla montagna verso la pianura, hanno rinnovato il senso dell'ospitalità. A Villamar, il parco comunale ha accolto per due giorni una festa di comunità che ha rievocato i volti e le storie di un tempo, legate alla vita pastorale.

Dopo il viaggio, nell’area dell’accoglienza, la pentola già borbottava come un tempo quando l’arrivo dei pastori era atteso e in casa c’era sempre qualcosa da mettere in tavola. Alla sera, il parco non si è svuotato, sullo schermo le immagini del film di Irio Puxeddu dedicato alla transumanza, poi canti e balli sardi. Al mattino, la colazione del pastore ha aperto una nuova giornata scandita dal cammino, a piedi o a cavallo, dalle escursioni in carrozza e dai gesti dei mestieri antichi.

I sapori di un tempo

Il formaggio di capra, la pasta fresca e i dolci tradizionali lavorati davanti agli occhi dei visitatori, mentre strumenti e oggetti della vita pastorale hanno riportato nel presente il lavoro quotidiano di allora. Tra racconti, presentazioni, la morra e le premiazioni, la festa si è chiusa lasciando al paese qualcosa di più di una rievocazione: un pezzo della propria storia rimesso in movimento.

La scatola della memoria

È in questo contesto che si è inserita la mostra “Storie e ricordi” curata da Albertina Piras, una scatola della memoria da cui l’autrice afferra immagini per trasformarle in racconti da restituire al suo paese. Piras conosce il mondo agropastorale da vicino: nipote di un pastore e figlia di un agricoltore, ha vissuto il ritmo dei mesi in cui le greggi scendevano da Desulo verso il Campidano. «Mio padre concedeva ai desulesi i terreni», racconta, «e da quella vicinanza lavorativa sono nati legami duraturi». Un’ospitalità che d’estate veniva ricambiata a Desulo, diventata per lei una seconda casa nel rione Issiria, tra lo scambio delle tecniche di produzione, come la lavorazione de “su casizolu” e delle mozzarelle, e la condivisione del lavoro in campagna.

I progetti con gli alunni

Un’attitudine all’ascolto che ha guidato anche i suoi quarant’anni da insegnante nelle scuole primarie, coinvolgendo generazioni di alunni nella raccolta di testimonianze dai nonni per trasformarle in progetti didattici. Per l’appuntamento di Villamar, Albertina Piras ha scelto di rinunciare alla classica esposizione statica per creare un’esperienza corale: gli abitanti del paese si sono alternati nell’interpretazione di testi, ricordi e poesie, mentre sculture e opere d’arte hanno accompagnato le letture dal vivo.

«Forse questa trasformazione ha reso il percorso ancora più vicino a ciò che volevo fare fin dall’inizio: non soltanto mostrare la memoria, ma farla parlare», sottolinea Albertina Piras. È la sintesi della sua ricerca: «Restituire alla memoria collettiva quello che, nel tempo, ho ricevuto».

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