L’antico asilo rivivrà in formato 3D 

Chi lo ha frequentato fino alla fine degli anni ’70 lo ricorda ancora benissimo. I più giovani di Domusnovas ne hanno giusto sentito parlare ma presto potranno vederlo riprodotto fedelmente in scala grazie al progetto di stampa in 3D che l’assessorato ai Servizi tecnologici sta ideando. Stiamo parlando della “Casa del Bambino”, il primo asilo del paese (e primo montessoriano dell’Isola) che nacque nel 1933 in piazza Lecis grazie agli enormi sforzi della pedagogista milanese Elda Mazzocchi Scarzella, la quale consegnò alla comunità una struttura in cui bambini e mamme indigenti poterono studiare e costruirsi un futuro non costretto dalle condizioni sociali di partenza.

Quella struttura, incautamente demolita nell’80 (andò perso anche un prezioso murale di Tex Willer firmato dal noto Aurelio Galleppini) per far spazio alla biblioteca comunale, rivedrà presto la luce grazie al corso gratuito e retribuito di stampa 3D che verrà attivato a Domusnovas (quasi tutti prenotati i 15 posti disponibili) grazie alla convenzione con l’agenzia Insigna ed alla disponibilità del progettista Paolo Zuddas. «Prevedendo il corso un’ampia parte di laboratorio pratico - spiega l’assessore Fabrizio Saba - abbiamo pensato di rinfrescare la memoria di una struttura che tanti ricordano con nostalgia». Nel progetto è coinvolta l’associazione di ricerca storica Circhiòla: «Sarà un piacere recuperare quanti più dettagli possibili di un luogo - chiosa la presidente Grazia Villasanta - che ho avuto la fortuna di frequentare a lungo negli anni ’60 e che per tutti noi era uno degli unici spazi di aggregazione disponibili».