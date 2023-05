L’antico acciottolato ricompare sotto l’asfalto di via Majore 

Una lingua d’asfalto nera che nasconde lo storico acciottolato di via Majore, presto scomparirà ridando dignità e spazio all’antica pavimentazione. Il Comune ha infatti incaricato una impresa per condurre dei saggi nella parte della strada all’altezza dello snodo con via Satta e piazza del Popolo, per verificare se al di sotto del bitume esistesse ancora la pavimentazione originale ed è emerso non solo che è ancora presente, ma che è in buone condizioni. Ora il progetto passa al vaglio della Soprintendenza di Sassari e Nuoro che dovrà rilasciare il suo nulla osta per la realizzazione dell’intervento. I lavori partiranno dopo l'estate.

