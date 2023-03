L’antica villa Fadda continua a sgretolarsi 

Non è passato nemmeno un anno da quando le squadre di operai avevano bonificato il giardino e messo in sicurezza l’area, che villa Fadda è di nuovo un groviglio intricato di erbacce, abbandonata al degrado. Nonostante l’antica dimora sia sotto la tutela della Soprintendenza continua a perdere pezzi sotto gli occhi di tutti. Perché da quell’intervento della scorsa estate erano stati abbattuti alberi e muri perimetrali che adesso lasciano a vista tutta la villa, come una casa delle bambole che perde pezzi.

E allora ecco che di recente, forse a causa del forte vento delle scorse settimane, è caduto giù quel che restava delle finestre e continuano a sgretolarsi anche gli antichi fregi della facciata. Un declino silenzioso che mette tristezza per un recupero che non è stato fatto quando c’era ancora qualcosa che si poteva recuperare. Non adesso che la casa è crollata quasi al 90 per cento e che in quelle che erano le antiche stanze crescono alberi e rovi.

I lavori per la messa in sicurezza, incaricati dalla curatrice fallimentare Luisa Salimbeni, erano stati portati avanti dalla ditta Fratelli Campus e da Cocco Giardini. Oltre alla potatura e all’abbattimento delle piante era stato buttato giù anche il muro perimetrale per non creare problemi alle abitazioni confinanti. Non era stata toccata invece la struttura interna che un tempo ospitava l’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia), rifugio per giovani madri, perché appunto sotto tutela della Soprintendenza. Poteva sembrare una bella notizia ma invece purtroppo non lo è: l’edificio è irrecuperabile, impossibile da restaurare.

