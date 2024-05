L’antica usanza del comizio per la campagna elettorale 

Ci sono la tecnologia, i social e tanti altri mezzi per fare la campagna elettorale, ma a Calasetta tutti preferiscono il comizio in piazza.

Abbondano le richieste concentrate sulle ultime due settimane, anche perché la sagra del pilau ha rappresentato uno stop al megafono. Il primo si è svolto sabato scorso con Antonello Puggioni che ha presentato lista e programmi. «Permette al candidato di esprimere le sue intenzioni con semplicità e ai cittadini di apprezzare in modo diretto, la sincerità delle affermazioni - dice Puggioni - di sicuro, è entusiasmante vedere la grande partecipazione della gente che è lì per ascoltarti e anche per fare una valutazione».

Anche le altre liste dichiarano di amare particolarmente il comizio in piazza. «Per quanto oggi la propaganda elettorale divampi sui social - dice Silvano Farris - ritengo che, soprattutto nei piccoli Comuni, il comizio rimanga un momento doveroso per rapportarsi rispettosamente con la propria comunità. Son convinto però che la maggioranza dei cittadini abbia già maturato le proprie scelte considerando tutti gli elementi in loro possesso: serietà, competenze e soprattutto una visione chiara del progetto». Anche Agostino Armeni affiderà la comunicazione ai cittadini con lo stesso mezzo. «Ritengo di affrontare la campagna elettorale con comizi per far conoscere agli elettori il nostro programma - ha detto - a Calasetta ci conosciamo tutti, pertanto ciò che gli elettori devono apprendere è ciò che vogliamo fare. Professionalità e competenze, le conoscono già». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA