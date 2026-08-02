L’antica tonnara di Porto Palma diventa un museo a cielo aperto 

Una tonnara affacciata sul mare, quella di Flumentorgiu a Porto Palma - Tunaria, che per anni è rimasta ai margini della memoria collettiva. A restituirle voce e dignità è l’associazione Porto Palma, che da tempo si dedica a custodirne la storia e che ha tagliato il nastro di un progetto atteso: un museo a cielo aperto dedicato proprio a questo antico impianto di pesca, fruibile tutto l’anno gratuitamente, con il patrocinio del Comune di Arbus.

La memoria

«Non volevamo che questo luogo finisse per essere solo un ricordo sbiadito nella memoria di pochi anziani del posto», racconta Alessandro Tuveri, presidente dell’associazione. «La tonnara di Flumentorgiu ha una storia troppo importante per essere lasciata cadere nell’oblio; è parte dell’identità di questo territorio, e riportarla alla luce significa restituire alla comunità un pezzo della propria memoria».

Al lavoro!

Il percorso museale si snoda seguendo una serie di tonni realizzati in legno dalle mani dei volontari dell’associazione, ciascuno dotato di un QR code che apre le porte ai contenuti multimediali realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle classi 4E e 4M dell’Istituto Othoca di Oristano. «È stato bellissimo vedere i ragazzi appropriarsi di questa storia», sottolinea Tuveri, «hanno lavorato con serietà e curiosità, trasformando ricerche d’archivio e testimonianze orali in contenuti capaci di parlare a chiunque, in italiano, inglese e sardo. Questo lavoro ha beneficiato del prezioso supporto di esperte come Carla Del Vais e Monica Grossi, a cui va la nostra riconoscenza. Si è affiancata inoltre un'indagine sulla toponomastica locale, condotta grazie al contributo di Antonio Ignazio Garau, che ha permesso di riscoprire significati perduti nel tempo e di far emergere sfumature mai evidenziate prima».

La comunità

Un lavoro corale, dunque, volontari, studenti, insegnanti, esperti, e naturalmente l’intera comunità che ha condiviso ricordi e testimonianze. «Questo è un progetto di tutti», conclude Tuveri. «Il risultato è un luogo che finalmente può raccontare la propria storia, invece di rischiare di scomparire in silenzio». Da vedere.

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