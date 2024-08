L’antica Roma sbarca in piazza Umberto 

L’imponente statua di Druso minore adorna da ieri sera la nuova piazza Umberto a Sant’Antioco.

La conferenza

Da mesi l’annuncio che la copia del reperto romano recuperato a pochi metri dalla piazza avrebbe fatto la sua comparsa ha alimentato pareri discordanti tra favorevoli e contrari, divisi più da contrapposizioni politiche che dai capitoli di storia romana. Proprio per questo, il sindaco Ignazio Locci ha voluto anticipare la cerimonia dello scoprimento con una conferenza tenuta da illustri docenti universitari che hanno dedicato la loro vita alla storia di Sant’Antioco. «Mettiamo al centro la grande storia della Sulci romana - ha detto Ignazio Locci - a pochi passi dal luogo dell’installazione, in via Eleonora d’ Arborea, infatti, nel 1908 è stato trovato quello che è oggi il complesso statuario meglio conservato ritrovato in Sardegna. La nostra posizione al centro del Mediterraneo ci racconta una Sulci romana, crocevia di traffici e scambi nonché porto fondamentale. Questa è un’azione culturale fondamentale».

La storia

Mette la parola fine alle polemiche, ai lavori della piazza e soprattutto apre una importante parentesi di attenzione verso la storia romana a Sant’Antioco e nel territorio. Druso Giulio Cesare, nato come Nerone Claudio Druso (ma conosciuto come come Druso minore o Druso II), è stato un politico e generale romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia: «È una statua importantissima, perché rolicata (con corazza), che raffigura l’immagine di un personaggio del potere romano, della famiglia imperiale - ha detto la professoressa Francesca Cenerini - a difesa dei romani e quindi anche degli abitanti della Sant’Antioco di allora. L’importanza è data anche dal fatto che ce ne sono poche, in tutto l’Impero, che raffigurano Druso minore e questo vuol dire che Sulci era una città importante, che l’imperatore aveva bisogno del consenso degli abitanti locali, per l’economia dell’impero. Nell’area del cronicario c’era infatti l’augusteum, ovvero il luogo dove i componenti della famiglia imperiale creavano un contatto diretto con il popolo, proprio per accrescere il loro consenso e soprattutto la loro conoscenza». Piero Bartoloni più volte sostenitore di Sant’Antioco come il più antico agglomerato urbano d’Italia sottolinea la centralità di Sulci nell’impero romano. «Quella statua rappresenta l’importanza che la città e il territorio avevano per Roma e per l’imperatore - ha detto Bartoloni - Sant’Antioco è il porto dell’argento, il punto di partenza di tutto l’argento raccolto nelle miniere del territorio che era risorsa fondamentale per realizzare le monete dell’impero».

La centralità

Per Sant’Antioco oggi, l’importanza è dettata dalla ricollocazione dei reperti storici lì dove sono stati trovati. «È chiaro che non è una celebrazione della figura storica di Druso - dice Sara Muscuso, direttrice del parco archeologico - bensì, siamo in una fase storica di ricollocazione di copie dei reperti nei luoghi di ritrovamento d’origine. Sulci continua la sua vita nel corso dei millenni».

