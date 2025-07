L’antica necropoli devastata dal fuoco 

Dopo poco meno di due anni di pace le fiamme hanno avvolto nuovamente la necropoli di Is Loccis Santus, nelle campagne di San Giovanni Suergiu. si contano i danni dopo che le fiamme, nei giorni scorsi, sono divampate in località Su casu axedu, a pochi chilometri dalla frazione di Is Urigus.

Dopo aver colpito un cannetto che costeggia la strada che si collega con la provinciale 75, il fuoco ha divorato la parte iniziale della necropoli già danneggiata dal grosso incendio dell'agosto del 2023 che aveva completamento incenerito tutta l'area archeologica, i camminamenti e altre attrezzature. Dall'ora non è stato possibile effettuare le visite guidate nell'area, visto che i fondi richiesti dall'amministrazione comunale per i danni subiti ad oggi non sono ancora arrivati. L’ultimoinbcendio ha colpito la zona d'ingresso e una parte della collina con le fiamme che poi si sono dirette a Su Bruncu verso Is Urigus.

«Nel male, possiamo dire che è andata bene - dice l'assessore all’Archeologia Gianfranco Ghisu – mentre aspettavamo i finanziamenti tanto attesi, visti i ritardi della finanziaria regionale, non siamo riusciti a far partire i lavori di ripristino dello steccato, del caseggiato in legno per ospitare la biglietteria e bagni. Se ci fossimo riusciti questo ulteriore grosso incendio avrebbe distrutto tutto». È un’amara consolazione e ora si spera che i lavori programmati che non sono stati eseguiti possano finalmente decollare: «Vorrei lanciare un messaggio: – conclude Ghisu – finiamola di fare del male male a noi stessi, rovinando le attività e il nostro habitat naturale».

