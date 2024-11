«L’antica iscrizione resta un enigma»  

In un film si chiamerebbe “La scritta misteriosa”, in realtà è un’incisione su una colonna nella chiesa di San Giorgio a Sestu. Ne ha parlato in un post sui social l’archeologo e docente Antonello Greco. Si legge un numero: 1567. E poi una serie di lettere, forse sigle, ma al momento incomprensibili.

Per questo nel gruppo “Associazione Archeologica Sextum”, Greco lancia un appello a tutti gli appassionati di storia e archeologia per decifrare la scritta. «Il culto di San Giorgio e la chiesa erano presenti prima del 1567, tuttavia potrebbe ricordare lavori di qualche tipo. A quel tempo c’erano diversi linguaggi, spagnolo, latino, vari dialetti, e questo rende più difficile comprenderla», spiega lo storico Roberto Bullita. «Non l’ho scoperta, ma voglio riportare l’attenzione su questo piccolo enigma quasi dimenticato», commenta Greco, «una scritta del passato da preservare, al contrario di certi vandalismi del presente».

