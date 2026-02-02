L’antica Casa del falegname sarà trasformata in foresteria 

L’ex Casa del Falegname in via Lamarmora a Ussaramanna diventerà una foresteria aperta al pubblico e un punto d’appoggio per i lavoratori. Il cantiere è stato assegnato e questo primo lotto, da 160mila euro, riguarda il completamento funzionale degli ambienti interni, con opere edili e impianti necessari per la piena utilizzabilità degli spazi per il lavoro condiviso.

Per questa parte di lavori i fondi sono comunali. Le opere rientrano in un progetto più ampio, finanziato anche dalla Regione: il Municipio aveva partecipato a un bando. Il sindaco, Marco Sideri, ritiene i lavori utili al recupero e alla valorizzazione di un un importante immobile comunale e specifica che «oltre a riqualificare un immobile di pregio in pieno centro storico, doteranno Ussaramanna di una struttura pienamente funzionale per accogliere lavoratori e spazi espositivi. Si trova a ridosso della chiesa e darà nuovi spazi per le attività professionali, oltre che per il Centro di educazione ambientale (Ceas). In futuro prevediamo anche una piccola foresteria a supporto in una porzione di edificio».

In passato lo stabile era stato utilizzato come laboratorio artigianale, ma l’idea della Giunta punta a trasformarlo in uno spazio di accoglienza per visitatori, ricercatori e operatori impegnati in progetti culturali o ambientali nel paese della Marmilla o nei dintorni.

