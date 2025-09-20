VaiOnline
Noragugume.
21 settembre 2025 alle 00:12

L’antica casa aragonese diventa l’albergo del pellegrino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La casa del pellegrino è stata cofinanziata dal nostro Gal. Il Comune di Noragugume ha deciso di realizzare un progetto che prevedesse un itinerario sul tema del turismo religioso». La direttrice del Gal Marghine, Claudia Sedda, svela un inter virtuoso. Progetto imbastito con incredibile velocità. L’antica casa aragonese adesso mostra il suo nuovo volto. A Noragugume nasce “l’albergo del pellegrino”, nel cuore del paese. A breve accoglierà i primi ospiti impegnati nel cammino di Santu Jacu, attesa tappa dell’evento “Noi camminiamo in Sardegna”. Un traguardo inseguito con pazienza e convinzione. «Questo immobile rappresenta la nostra accoglienza e ospitalità», dice la sindaca Rita Zaru con accanto l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu. Un primo finanziamento da 400 mila euro legato al Piano di sviluppo territoriale. Altri 188 mila sono arrivati dal Programma di sviluppo rurale. Ora l’albergo del pellegrino attende solo i camminatori e un gestore. La strada è tracciata. «Puntiamo sul turismo lento e sostenibile - prosegue Zaru - in modo da mettere in evidenza le peculiarità del territorio. Cerchiamo uno scambio tra i viaggiatori e le nostre comunità. Questa struttura sarà pure un centro culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda