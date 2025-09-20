L’antica casa aragonese diventa l’albergo del pellegrino 

«La casa del pellegrino è stata cofinanziata dal nostro Gal. Il Comune di Noragugume ha deciso di realizzare un progetto che prevedesse un itinerario sul tema del turismo religioso». La direttrice del Gal Marghine, Claudia Sedda, svela un inter virtuoso. Progetto imbastito con incredibile velocità. L’antica casa aragonese adesso mostra il suo nuovo volto. A Noragugume nasce “l’albergo del pellegrino”, nel cuore del paese. A breve accoglierà i primi ospiti impegnati nel cammino di Santu Jacu, attesa tappa dell’evento “Noi camminiamo in Sardegna”. Un traguardo inseguito con pazienza e convinzione. «Questo immobile rappresenta la nostra accoglienza e ospitalità», dice la sindaca Rita Zaru con accanto l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu. Un primo finanziamento da 400 mila euro legato al Piano di sviluppo territoriale. Altri 188 mila sono arrivati dal Programma di sviluppo rurale. Ora l’albergo del pellegrino attende solo i camminatori e un gestore. La strada è tracciata. «Puntiamo sul turismo lento e sostenibile - prosegue Zaru - in modo da mettere in evidenza le peculiarità del territorio. Cerchiamo uno scambio tra i viaggiatori e le nostre comunità. Questa struttura sarà pure un centro culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA