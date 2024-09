L’antica casa abbandonata trasformata in discarica 

All’inizio c’erano soltanto un paio di buste ma adesso nel cortile di una vecchia casa abbandonata in via Brigata Sassari, si è formata un’enorme discarica.

I trasgressori della differenziata hanno trovato un nuovo spazio per gettare via enormi sacchi neri e celesti pieni di rifiuti di ogni tipo.Tra questi sicuramente cibo in decomposizione, considerato l’odore non certo gradevole che avvolge la zona.

Tanto che le proteste dei residenti non mancano, costretti a fare i conti non solo con il rudere abbandonato ma anche con la puzza. Ed è un peccato vedere una villa, un tempo abitata e sicuramente preziosa, ridotta in questo stato, diventata un immondezzaio alla vista di tutti.

E pensare che dall’esterno si vedono ancora gli antichi fregi alle colonne e dentro, oltre le porte distrutte, i grandi spazi.

È un po’ la storia di gran parte delle case antiche ancora presenti in città: molte sono abbandonate all’incuria e al passare del tempo, spesso a causa di eredi che non sono riusciti a mettersi d’accordo. E qualcuna è da tempo circondata da transenne dopo i crolli, come il rudere di via Dante e una vecchia casa in un vicolo di via Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA