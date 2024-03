L’antica casa abbandonata cade a pezzi 

Continua il lento degrado delle antiche domus in città. L’ultimo sfregio è in via Marconi dove da anni resta in balia dell’incuria e dell’abbandono un palazzotto, a pochi passi da villa Fadda. Qualcuno, forse per introdursi e cercare un riparo dalla pioggia, in questi giorni ha aperto una delle finestre del primo piano, lasciando così un varco nella dimora.

Ed è da lì che si possono scorgere ancora i bellissimi affreschi ai soffitti, quasi perfettamente conservati, a ricordo di un tempo che fu, di un antico splendore ormai rimasto soltanto un ricordo. E si vedono anche i muri in ladiri, in mattoni rossi crudi che continuano a sfaldarsi e a perdere pezzi soprattutto dalla parte del cortile, su via Bologna. Una casa immensa questa, lasciata morire piano piano e dove adesso è spuntato anche il cartello vendesi di un agenzia immobiliare.E magari davvero qualcuno acquisterà l’immobile per ridargli una nuova vita e riportare alla luce tutta la bellezza che custodisce all’interno. (g. da.)