L’antica caccia a Is cerbus tra festa e balli 

Appuntamento clou nel pomeriggio di oggi per il Carnevale di Sinnai: in programma la parodia de Is cerbus, caccia al cervo fra le vie del centro storico e con atto finale nella piazza Sant’Isidoro. Si inizierà in piazza Dessì con la vestizione della tradizionale maschera: un rito antico con la “trasformazione” di uomini e bambini che prenderanno la forma di cervi, cani, cinghiali, battitori e cacciatori. Poi tutti verso il centro storico con “is cassadoris” che tenteranno di abbattere a fucilate “is cerbus” e i “cinghiali”. La chiusura come detto in Piazza Sant'Isidoro. Qui avrà luogo la rappresentazione finale de "su mattoni", con l’abbattimento delle prede. Prevista la partecipazione dei Tumbarinos di Gavoi, della maschera di Macomer, “Donna Zenobia” e del gruppo “Janas de Maist'e” di Gergei. Seguirà l’esibizione di Luca Schirru, Matteo Muscas, Mario Aledda ed Eliseo Mascia che intratterranno il pubblico con musiche e balli tradizionali. Organizzano l'associazione cultura Is cerbus e il Comune. ( ant. ser. )

