L’antica arena muta Fino al 2011 lirica e grandi concerti   

Dal teatro romano di Verona (fine I secolo avanti Cristo), al teatro greco-romano di Taormina (301 d.C), al teatro greco di Siracusa (V secolo a.C.). Le antiche arene più conosciute in Italia ospitano ogni estate un cartellone di eventi che spazia dai concerti rock all’opera lirica, dal balletto alle rappresentazioni teatrali. Spettacoli che richiamano migliaia di spettatori, per un’accoglienza che – in base a una gestione che mette insieme pubblico e privato – non sacrifica la tutela del bene archeologico. Così, mentre altrove la perla del patrimonio storico e culturale è uno spazio vissuto che genera un indotto di milioni di euro, a Cagliari è un sito in abbandono, per metà discarica d’immondizia e per il resto una triste passerella lungo la quale si chiude la visita guidata.

Fino al 2011 anche l’anfiteatro di Cagliari (I-II secolo d.C.) era uno spazio vivo, dove l’opera lirica si alternava ai concerti dei più importanti artisti italiani e internazionali. Sono passati tredici anni da quando il Comune, allora guidato da Massimo Zedda, decise di eliminare le impalcature in legno per l’impatto che queste strutture avevano sulla roccia, e da allora nulla è stato fatto.

