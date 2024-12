L’anti vigilia, il 23 dicembre a Nurachi,  è con Marquis Dolford & The Capital Group 

Si chiude in bellezza la cinquantesima Stagione Concertistica dell'Ente Concerti Alba Pani Passino. Lunedì 23 dicembre, al Centro Sociale Polivalente di Nurachi, alle 21, si terrà l’annuale e immancabile appuntamento con il gospel. Quest’anno sarà ospite il gruppo Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, ensemble musicale di Washington, famoso per il suo approccio innovativo alla musica gospel. Il gruppo è guidato da Marquis Dolford, un giovane artista urbano che ha guadagnato il successo con il suo album di debutto “Inscape”, che ha raggiunto l'ottava posizione nelle classifiche gospel di Billboard. Dolford è emerso come una figura chiave nella scena gospel contemporanea, mescolando elementi tradizionali con sonorità moderne. La sua musica si distingue per testi profondi e melodie coinvolgenti, attirando un pubblico diversificato.

Il gruppo ha recentemente annunciato la registrazione del suo primo EP dal vivo, intitolato “Converge”, che si terrà presso il Capital Turnaround a Washington, DC. Questo evento segna una pietra miliare nella carriera di Dolford e del suo gruppo, evidenziando la crescita artistica di questi cantanti e il loro impegno nel promuovere la musica gospel.

Prezzo dei biglietti: intero: da 15 a 12 euro; under 12: 8 euro.

