Lanterne rosse in Cina 

Shanghai. «Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felice e orgoglioso. L'ultima gara è stata un disastro per noi, ma sapevamo di avere più prestazione. Amo questa pista, la macchina ha preso vita fin dal primo giro». Ha un significato particolare ciò che Lewis Hamilton ha ottenuto all’alba di ieri: quella nelle qualifiche della gara sprint (partita alle 4 del mattino in Cina) è di fatto la prima la pole position al volante della Ferrari. «Abbiamo fatto degli ottimi cambiamenti con il team che ha fatto un lavoro fantastico in questi giorni», dice ancora il britannico. «Sono un po' scioccato, non posso credere che abbiamo fatto la pole, anche se è solo una gara Sprint. C'è tanto da fare in vista delle qualifiche». Quelle “vere”, previste alle 8 di oggi, che disegneranno la griglia del Gp della Cina, seconda prova del Mondiale Formula 1, domani sempre alle 8 in diretta su Sky Sport.

Qualifica sprint

Il sette volte campione del mondo ha girato in 1’30”849 e ha preceduto di 18 millesimi l'iridato in carica Max Verstappen, su una Red Bull competitiva soltanto grazie al suo enorme talento. Terzo l’australiano Oscar Piastri sulla prima McLaren, quarta l'altra Ferrari, di Charles Leclerc. Settimo Kimi Antonelli su Mercedes, alle spalle di Lando Norris (McLaren).

«Ho fatto fatica. Sin dall'inizio rispetto a Lewis mi sono sentito un passo indietro, lui era più veloce oggi. Ho avuto difficoltà nelle prime tre curve, come l'anno scorso, e questo è un peccato», le paroel di Leclerc. «Era difficile lavorare con le gomme, abbiamo faticato a mettere tutto nella finestra giusta ma sul finale mi sono sentito meglio. In gara sarà un'altra storia».

