lanteri e posada, polveri bagnate  

Lanteri 0

Posada 0

Lanteri ( 4-2-3-1 ): Satta, Tolu, Fauli, Dettori, Nieddu, Zichi, Caggiari (45’ st Cubeddu), Florenzano, Usai, Nuvoli, Zappino (27’ st Deiola). In panchina Solinas, Pala, Cagnoni, Piu, Cresci, Sini, Pisano. Allenatore Pulina.

Posada ( 4-1-4-1 ): A. Deledda, Cricchio, Marongiu, L. Deledda (Pani 45’ st), Satta, Ventroni, N. Deledda, Campana, Sulas, Zilli, Duarte (32’ st Cadau). In panchina Mora, Britez, Bono. Allenatore Farina.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Note : ammoniti Ventroni, Fauli, Pani.

SASSARI. Porta stregata per una Lanteri che ritrova il gioco dei tempi migliori, tesse e spreca con la traversa colpita di testa da Nuvoli (2’), i tap-in falliti da Dettori (35’) e Florenzano (4’ st) e i penalties in movimento sciupati da Caggiari (8’) e Zappino (31’ pt e 4’ st). Il Posada incerottato (cinque indisponibili) rifiata con i guizzi di Zilli e arriva al tiro, su punizione e dalla distanza, con Campana (7’ e 38’ st). Il rigore vero arriva nella ripresa, al 25’, per un fallo di mano di Sulas che Usai, pur spiazzando l’estremo difensore ospite, scaglia sul palo insieme a tre punti mancanti, in via Torralba, dal 23 dicembre scorso.

